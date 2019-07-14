FİNANS

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:

FİNANS HABERLERİ  | 14.07.2019 13:02 | Son Güncelleme

"Özel araçlarıyla Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı kapılarımızdan Türkiye’ye giriş yapmak isteyen yolcularımızın, gümrük kapılarımıza gelmeden önce yapacakları 'ön beyan' sayesinde daha hızlı ve kolay geçiş yapabilmeleri sağlanıyor" - "Başta gurbetçilerimiz olmak üzere tüm yolcularımızın Bakanlığımızın elektronik ortamdaki "özel taşıtlar ön beyan uygulamasını" kullanmalarını tavsiye ediyoruz" - "Ön beyanda bulunarak gümrük kapılarına geleceklerin ön beyan yapmadan gelenleri beklememesi için Kapıkule’de ayrı peronlar açıyoruz"

MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, özel araçlarıyla Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı kapılardan Türkiye'ye girmek isteyen yolcuların, gümrük kapılarına gelmeden önce yapacakları 'ön beyan' sayesinde daha hızlı ve kolay geçiş gerçekleştirebileceklerini belirterek, "Başta gurbetçilerimiz olmak üzere tüm yolcularımızın Bakanlığımızın elektronik ortamdaki 'özel taşıtlar ön beyan uygulamasını' kullanmalarını tavsiye ediyoruz." dedi.

Konuya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Pekcan, Bakanlık tarafından yürütülen "özel taşıtlar ön beyan uygulaması” ile yabancı plakalı özel araçlarıyla Türkiye gümrük kapılarından girecek yolcuların gümrük kayıt işlemlerinin hızlı ve kolay yapılabildiğine dikkati çekti.

Pekcan, bu uygulama sayesinde, özellikle gurbetçilerin Türkiye gümrüğüne gelmeden önce elektronik ortamda araç sahibinin bilgilerini sisteme girerek kendi kayıt işlemlerini kendileri yapmaları halinde, normalde 3-4 dakikada gümrük memurları tarafından yapılan işlemlere gerek kalmayacağını yaklaşık 15-30 saniyede yapılacak kontrolle gümrük kayıt işleminin tamamlanabileceğini ifade etti. Pekcan, bu sistem ile gümrük tescil işlemi yapan memurların herhangi bir kayıt yapmadığını, ibraz edilen pasaport, ruhsat ve sigorta poliçesindeki bilgiler ile sistemde görülen bilgilerini karşılaştırarak işlemi tamamladığını vurguladı.

Pekcan, özel araçlarıyla Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı kapılardan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen yolcuların, gümrük kapılarına gelmeden önce yapacakları "ön beyan" sayesinde daha hızlı ve kolay geçiş yapabilmelerinin sağlandığına dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Başta gurbetçilerimiz olmak üzere tüm yolcularımızın Bakanlığımızın elektronik ortamdaki 'özel taşıtlar ön beyan uygulamasını' kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Ön beyanda bulunarak gümrük kapılarına geleceklerin ön beyan yapmadan gelenleri beklememesi için Kapıkule’de ayrı peronlar açıyoruz. Kapıkule'de 8 ve 9 numaralı yolcu giriş peronları Ön beyanlı araçlara hizmet veriyor. İhtiyaca göre peron sayılarını artıracağız ve diğer kapılarımızda da peronlar açacağız."

- Ön beyan sisteminden yaklaşık 160 bin kişi yararlandı

Bakan Pekcan, işlemlerin aksamadan hızlı yürüyebilmesi için sisteme ön beyan yapan yolcuların sisteme dikkatli bir şekilde doğru bilgileri girmelerinin büyük önem arz ettiğini vurgulayarak, araç sahibi araçta değilse, vekaletle aracı kim getiriyorsa o kişiye ait pasaport bilgilerinin sisteme girilmesi gerektiğini belirtti.

Geçtiğimiz 4 yılda toplam 158 bin 414 kişinin ön beyan uygulamasından yararlandığı bilgisini veren Pekcan, açılan yeni peronlar sayesinde bu sayının çok daha yukarılara gelmesini hedeflediklerini söyledi.

Pekcan, ön beyan sistemine tüm ülkelerin pasaportlarıyla giriş yapılabildiğine işaret ederek, "Sisteme gümrüğe gelmeden önce 15 gün içerisinde herhangi bir gün veya saat giriş yapılabilir. Daha önce aynı plakalı araçla aynı şahıs giriş yapmışsa sistem o şahsı tanıyor ancak sigorta bilgisi değiştiği için güncelleme yapmak gerekiyor. " değerlendirmelerinde bulundu.

PARTNERHem kaliteli fotoğraf çekiyor, hem fiyatı mest ediyorHem kaliteli fotoğraf çekiyor, hem fiyatı mest ediyor
Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...
Mansur Yavaş'ı ziyaret ettiler...Mansur Yavaş'ı ziyaret ettiler...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Özel Taşıtlar Ön Beyan Uygulaması Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Sivas'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Sivas'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Toyota'dan flaş adım! Yeni marka hayata geçirildi

Toyota'dan flaş adım! Yeni marka hayata geçirildi

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

'Kavun, karpuz tarlada kaldı'

'Kavun, karpuz tarlada kaldı'

30 yıl önce evinde ekmek yapıyordu, şimdi 3 fırını var

30 yıl önce evinde ekmek yapıyordu, şimdi 3 fırını var

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erdoğan ile Trump görüşmesi sonrası açıklamalar iş dünyasını mutlu etti(2)

Erdoğan ile Trump görüşmesi sonrası açıklamalar iş dünyasını mutlu etti(2)

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

IHGYO'da yapay fiyat

IHGYO'da yapay fiyat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Parti Niğde Milletvekili Gültekin: Patates ithalatı yapılmıyor

AK Parti Niğde Milletvekili Gültekin: Patates ithalatı yapılmıyor

Emeklilerden "kira ve yakacak yardımı" talebi

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Ankaralı turizmcilerden Mansur Yavaş'a ziyaret

Mansur Yavaş'ı ziyaret ettiler...

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Karadeniz'de fındık tezgaha 15 liradan indi

Karadeniz'de fındık tezgaha 15 liradan indi

TOKİ’den açık artırma ile konut satışı

TOKİ’den açık artırma ile konut satışı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.