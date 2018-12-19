Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:(2)

İSTANBUL (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye’de “teknoloji seraları oluşturmak” için çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, “İçlerinde Amerika’da öğretim görevlisi olan profesör arkadaşlarımız, Türkiye’de e-ticaret ve yazılım alanında çok başarılı olmuş firmalarımız ve bunların temsilcileriyle Yenilikçi Ticaret Platformu oluşturduk.” dedi.

Pekcan, Esma Sultan Yalısı’nda düzenlenen "Değer Zirvesi ve Türkiye’ye Değer Katan Firmalar Ödül Töreni"ne katıldı.

Bakan Pekcan, zirvenin açılış konuşmasında, küresel ekonomide değerlerin ve değer zincirlerinin yeniden tanımlandığını ifade ederek, “Çok değil 10 yıl öncesinde, finans kesimini saymazsak, küresel olarak en değerli şirketler, enerji ve otomotiv sektörlerinden çıkmaktaydı. Bugün en değerli 10 şirketin 7’si teknoloji şirketi, bir tanesi ilaç sektöründen gelmektedir.” bilgilerini verdi.

On sene sonra yapay zeka ve robotlarla ilgili şirketlerin öne çıkacağını anlatan Pekcan, dünyada hiçbir ekonominin bu büyük dönüşüme kayıtsız kalamayacağını söyledi.