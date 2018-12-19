FİNANS

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:(2)

FİNANS HABERLERİ  | 19.12.2018 13:22 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - “İçlerinde Amerika’da öğretim görevlisi olan profesör arkadaşlarımız, Türkiye’de e-ticaret ve yazılım alanında çok başarılı olmuş firmalarımız ve bunların temsilcileriyle Yenilikçi Ticaret Platformu oluşturduk” - “Çin, Hindistan, Rusya ve Meksika’da Türk firmalarının daha güçlü şekilde var olması için planlarımızı uygulamaya koyduk”

İSTANBUL (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye’de “teknoloji seraları oluşturmak” için çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, “İçlerinde Amerika’da öğretim görevlisi olan profesör arkadaşlarımız, Türkiye’de e-ticaret ve yazılım alanında çok başarılı olmuş firmalarımız ve bunların temsilcileriyle Yenilikçi Ticaret Platformu oluşturduk.” dedi.

Pekcan, Esma Sultan Yalısı’nda düzenlenen "Değer Zirvesi ve Türkiye’ye Değer Katan Firmalar Ödül Töreni"ne katıldı.

Bakan Pekcan, zirvenin açılış konuşmasında, küresel ekonomide değerlerin ve değer zincirlerinin yeniden tanımlandığını ifade ederek, “Çok değil 10 yıl öncesinde, finans kesimini saymazsak, küresel olarak en değerli şirketler, enerji ve otomotiv sektörlerinden çıkmaktaydı. Bugün en değerli 10 şirketin 7’si teknoloji şirketi, bir tanesi ilaç sektöründen gelmektedir.” bilgilerini verdi.

On sene sonra yapay zeka ve robotlarla ilgili şirketlerin öne çıkacağını anlatan Pekcan, dünyada hiçbir ekonominin bu büyük dönüşüme kayıtsız kalamayacağını söyledi.

Gelecekte başarılı insanların küresel ekonominin mimarları olacağını ifade eden Pekcan, şunları kaydetti:

“Türkiye’nin önümüzdeki vadede ekonomik anlamdaki hedeflerini tek bir cümle ile özetleyebiliriz: Orta gelir seviyesindeki ülkeden yüksek gelirli ülkeler seviyesine yükselmek. İşte bu noktada, yüksek gelirli ülkeler seviyesine ancak mühendisinden doktora, ihracatçısından esnafa daha fazla değer üreterek başarabiliriz.”

Türkiye’nin sanayi ürünleri içindeki yüksek teknolojili ürün ihracatının son yıllarda yüzde 3 ile yüzde 4 arasında seyrettiğini aktaran Pekcan, bu oranın yüzde 10-15 seviyesine çıkması gerektiğini söyledi.

\

- Türkiye 42. sıraya ulaştı

Ticaret Bakanlığı olarak yeni dönemde, “Dünyanın büyük dönüşümünü anlamak ve bu dönüşümü yakalayacak politikalar geliştirmek” konusuna odaklandıklarını belirten Pekcan, bu kapsamda mevzuatlarını çağın gereklerine göre dönüştürdüklerini kaydetti.

Daha modern, sade, pratik ve etkin bir hukuki alt yapı oluşturmak istediklerini anlatan Pekcan, Türkiye’nin dünya iş yapma kolaylığı endeksinde, “dış ticaret kolaylığı” başlığında 29 sıra birden yükselerek 42. sıraya ulaştığını hatırlattı.

\

- “Amacımız teknoloji firmalarına sera ortamını hazırlamak”

Ruhsar Pekcan, göreve başlar başlamaz Türkiye’de “teknoloji seraları oluşturmak” için çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

“İçlerinde Amerika’da öğretim görevlisi olan profesör arkadaşlarımız, Türkiye’de e-ticaret ve yazılım alanında çok başarılı olmuş firmalarımız ve bunların temsilcileriyle Yenilikçi Ticaret Platformu oluşturduk.

Amacımız, kuracağımız Yeni Nesil Serbest Bölgelerle, ihracat odaklı yazılım, yapay zeka ve ileri teknoloji firmalarına ‘küresel bir değer’ olmaları için bir atmosfer, bir sera ortamını hazırlamak. Gençlerimizin, girişimciler olarak değer ortaya koyacaklarına eminiz.”

\

- "Dört ülke hakkında özel ‘ülke stratejisi’ oluşturduk"

Pekcan, dünyada bir e-ticaret devriminin yaşandığını hatırlatarak, bugün bir küresel e-ticaret firmasının borsa değerinin 1 trilyon doların üzerinde olduğunu anımsattı.

Türkiye’nin dünyanın her noktasında değer oluşturup bunları Türkiye’ye taşımak zorunda olduğunu anlatan Pekcan, şöyle konuştu:

“Hemen 4 ülke hakkında özel ‘ülke stratejisi’ oluşturduk. Çin, Hindistan, Rusya ve Meksika’da Türk firmalarının daha güçlü şekilde var olması için planlarımızı uygulamaya koyduk.

Dün Hindistan’daydım, IT sektörü başta olmak üzere önemli temaslarda bulunduk. İş birliği imkanlarını araştırıyoruz. Ticaretimizin daha dengeli hale gelmesi için çalışma grupları oluşturduk. Yakında diğer ülkelerle de bu tip çalışmalara başlayacağız.”

\

- “Değer üretenler, yani sizler geleceğin mimarı olacaksınız”

Bakan Pekcan, yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve yeni Ticaret Bakanlığı yapısı ile daha önce aylar süren toplantılar sonrasında alınan kararları, şu anda kısa sürede alıp, uygulayabildiklerini anlattı.

Pekcan şöyle devam etti:

“Yeni sistemin getirdiği etkinliğin, büyük dönüşümler arifesindeki küresel ekonomide Türkiye için önemli bir değer olduğunu görüyoruz. Bu saydığım ve sayamadığım onlarca yeni girişim ve adım ile Türkiye’nin yüksek gelirli ülkeler seviyesine ulaşacağına inanıyorum.

İnanıyorum ki kısa süre içinde olumlu gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
Önümüzdeki dönemde, insanlık tarihinin her döneminde olduğu gibi, gerilimler, çatışmalar, ekonomik dalgalanmalar, hastalıklar, başarılar ve başarısızlıklar olacak. Bunları şimdiden bilmiyoruz ama tahmin ediyoruz. Ancak kesin olan bir şey var, değer üretenler, yani sizler geleceğin mimarı olacaksınız.”

Bakan Pekcan konuşmasının ardından başarılı bulunan firmaların temsilcilerine ödüllerini takdim etti.

(Bitti)

Canan Karatay, 'en tehlikelisi' deyip uyardı! Sofralarımıza giriyorCanan Karatay, 'en tehlikelisi' deyip uyardı! Sofralarımıza giriyor
- Bakan Pekcan: ABD'nin ek vergisine karşı ilk davayı kazandık )- Bakan Pekcan: ABD'nin ek vergisine karşı ilk davayı kazandık )
Sestek, 'müşteri memnuniyetinde' en yüksek puanı aldıSestek, 'müşteri memnuniyetinde' en yüksek puanı aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Değer Zirvesi Ruhsar Pekcan Yenilikçi Ticaret Platformu

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül yeni parti kuracak mı? En yakınındaki isim açıkladı

Abdullah Gül yeni parti kuracak mı? En yakınındaki isim açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlana’nın asıl kabrinin girişini gördü! 4. Murat'tan sonra bir ilk!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlana’nın asıl kabrinin girişini gördü! 4. Murat'tan sonra bir ilk!

2019 Asgari ücret ne kadar olacak?

2019 Asgari ücret ne kadar olacak?

Abonelik sözleşmesine ilişkin kanun Resmi Gazete'de

Abonelik sözleşmesine ilişkin kanun Resmi Gazete'de

Başkan Saka'dan belediye işçilerine 2 bin 500 lira asgari ücret müjdesi

Başkan Saka'dan belediye işçilerine 2 bin 500 lira asgari ücret müjdesi

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SÖYLEŞİ - Ticarette yalnızca olumlu rekabetle daha güçlü gelişmeler sağlanabilir

SÖYLEŞİ - Ticarette yalnızca olumlu rekabetle daha güçlü gelişmeler sağlanabilir

Yapı yalıtımıyla cari açıkta 7 milyar dolar tasarruf hedefi

Yapı yalıtımıyla cari açıkta 7 milyar dolar tasarruf hedefi

Kaspersky Lab: Online alışverişlerde şifre güvenliğine dikkat

Kaspersky Lab: Online alışverişlerde şifre güvenliğine dikkat

- Bakan Pekcan: ABD'nin ek vergisine karşı ilk davayı kazandık )

- Bakan Pekcan: ABD'nin ek vergisine karşı ilk davayı kazandık )

Sestek, 'müşteri memnuniyetinde' en yüksek puanı aldı

Sestek, 'müşteri memnuniyetinde' en yüksek puanı aldı

'Sanayide daralma var'

'Sanayide daralma var'

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.