Ticaret Bakanlığı 552 milyon ithal ürünü denetledi

MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Ticaret Bakanlığınca, bu yılın ocak-nisan döneminde oyuncaktan tıbbi cihaza, cep telefonundan inşaat demirine kadar 552 milyon ithal ürün denetimden geçirilirken, güvensiz bulunan 1,1 milyon ürünün ithalatına izin verilmedi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bakanlık, hem tüketicilerin can ve mal güvenliğinin korunmasını sağlamak hem de Türkiye'deki üreticilerin kalitesiz ve güvensiz ithal ürünler nedeniyle ortaya çıkan haksız rekabete maruz kalmasını önlemek için denetimlerine hız kesmeden devam ediyor.

Geçen yıl toplam 1,6 milyar ithal ürünü denetleyen ve 18 milyon güvensiz ürünün ülkeye girişini engelleyen Bakanlık ekipleri, bu yılın ilk 4 ayında oyuncaktan tıbbi cihaza, cep telefonundan inşaat demirine kadar 552 milyon ithal ürünü mercek altına aldı.

Denetime tabi tutulan ürünlerden yaklaşık 1,1 milyonun yurda girişine güvensiz oldukları için izin verilmedi. Bu ürünler arasında 140 bin tıbbi cihaz, 50 bin oyuncak, 84 bin iş eldiveni, 90 bin aydınlatma cihazı ve 68 ton inşaat demiri bulunuyor.