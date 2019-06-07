FİNANS

Ticaret Bakanlığı 552 milyon ithal ürünü denetledi

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2019 11:24 | Son Güncelleme

Bakanlık, bu yılın ilk 4 ayında oyuncaktan tıbbi cihaza, cep telefonundan inşaat demirine kadar 552 milyon ithal ürünü mercek altına aldı - Denetimler sonucunda 140 bin tıbbi cihaz, 50 bin oyuncak, 84 bin iş eldiveninin de aralarında bulunduğu yaklaşık 1,1 milyon ürünün ithalatı güvensizlik nedeniyle engellendi - 142 bin akıllı bileklik ve kablosuz kulaklık ile 39 bin araç farı da ilgili düzenlemelere aykırı olduğu gerekçesiyle uygunsuz bulundu

MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Ticaret Bakanlığınca, bu yılın ocak-nisan döneminde oyuncaktan tıbbi cihaza, cep telefonundan inşaat demirine kadar 552 milyon ithal ürün denetimden geçirilirken, güvensiz bulunan 1,1 milyon ürünün ithalatına izin verilmedi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bakanlık, hem tüketicilerin can ve mal güvenliğinin korunmasını sağlamak hem de Türkiye'deki üreticilerin kalitesiz ve güvensiz ithal ürünler nedeniyle ortaya çıkan haksız rekabete maruz kalmasını önlemek için denetimlerine hız kesmeden devam ediyor.

Geçen yıl toplam 1,6 milyar ithal ürünü denetleyen ve 18 milyon güvensiz ürünün ülkeye girişini engelleyen Bakanlık ekipleri, bu yılın ilk 4 ayında oyuncaktan tıbbi cihaza, cep telefonundan inşaat demirine kadar 552 milyon ithal ürünü mercek altına aldı.

Denetime tabi tutulan ürünlerden yaklaşık 1,1 milyonun yurda girişine güvensiz oldukları için izin verilmedi. Bu ürünler arasında 140 bin tıbbi cihaz, 50 bin oyuncak, 84 bin iş eldiveni, 90 bin aydınlatma cihazı ve 68 ton inşaat demiri bulunuyor.

- 142 bin akıllı bileklik ve kablosuz kulaklık uygunsuz çıktı

Söz konusu ürünler arasında 350 bin adaptör/şarj cihazı, 90 bin armatür, avize, led aydınlatma cihazı yer alırken, 142 bin akıllı bileklik ve kablosuz kulaklık ile 39 bin araç farı da uygunsuz bulundu.

Yeni risk odaklı denetim politikası çerçevesinde, ürünlerinde belli standartları sağlamış, bu yönde iyi bir performans geçmişi olan firmalar yerine riskli firmaların ve ürünlerin denetimlerine odaklanan Bakanlık, böylelikle denetimlerini daha etkin, daha verimli ve hedefe odaklı yürütüyor.

Bu uygulamalarla şirketler, daha güvenilir olmaya teşvik edilirken, tüketici bilincinin artmasına da katkıda bulunuluyor.

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denetim ithal ürün Ticaret Bakanlığı

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