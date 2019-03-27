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Ticaret Bakanlığı Bölgesel İstişare Toplantısı

FİNANS HABERLERİ  | 27.03.2019 20:49 | Son Güncelleme

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "Tarihimizde böyle bir şey görülmedi. İlk 3 ay boyunca yeni işe alacağımız kardeşlerimizin maaşı, sigortası, primi hepsi devletten. 3 ayın sonrası 9 ay boyunca işveren sadece ücreti ödüyor, üzerinde vergi yükü tamamen devletten" - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Zaman şikayet zamanı değil. Birlikte kalkınma modelinin işleneceği zaman"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Tarihimizde böyle bir şey görülmedi. İlk 3 ay boyunca yeni işe alacağımız kardeşlerimizin maaşı, sigortası, primi hepsi devletten. 3 ayın sonrası 9 ay boyunca işveren sadece ücreti ödüyor, üzerinde vergi yükü tamamen devletten." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanlığınca Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen Bölgesel İstişare Toplantısı'nda, esarete boyun eğmeyenlerin, Yedi Güzel Adam'ın, Necip Fazıl'ın, Rıdvan Hoca'nın, Sütçü İmam'ın, Senem Ayşe ve daha nice kahramanların vatanı Kahramanmaraş'ta bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'ın Türkiye'nin en önemli ticaret ve tarım merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, kentin istihdam alanındaki başarısını da takdirle karşıladıklarını söyledi.

Kahramanmaraş'ın 20 bin yeni istihdam hedefi açıkladığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, bu kahraman şehrin bunu da başaracağına inandığını belirtti.

Rıfat Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Bizim için devrim niteliğinde olan, Türk iş dünyası olarak yıllardır dile getirdiğimiz ticari alacak sigortası yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımızın katılımıyla 21 Ocak'ta gerçekleştirdiğimiz ve TOBB olarak 'Türkiye Ekonomik Şurası'nın da gündeminde olan konuları aktarmıştık. Yine Cumhurbaşkanımız, oda ve borsalarımızdan istihdam sözü aldı. Daha sonra 25 Şubat'ta 'Burası Türkiye Burada İş Var' sloganıyla istihdam seferberliği başlattık. İstihdam seferberliği kapsamında Kahramanmaraş da 20 bin kişilik yeni istihdam hedefini açıkladı. Kahramanmaraş'ta tüccar ve sanayicilerimizin bunu rahatlıkla başaracağına inanıyorum. Hükümetimiz de devrim niteliğinde istihdamı destekleyen tedbirleri aldı ve bizlere sunuyor. Bunlardan birinci öncelik şudur. Herhangi bir üyemizin işletmesinde üretimde sıkıntısı varsa bu sistem devreye girerek, 'işçini çıkarma 3 ay boyunca işçinin maaşını, vergisini sigortasını ben öderim.' Tarihimizde böyle bir şey görülmedi. İlk 3 ay boyunca yeni işe alacağımız kardeşlerimizin maaşı, sigortası, primi hepsi devletten. 3 ayın sonrası 9 ay boyunca işveren sadece ücreti ödüyor, üzerinde vergi yükü tamamen devletten. Bunlar benzeri görülmemiş tarihi destekler."

- "Zaman şikayet zamanı değil"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise kent esnafının üretime önemli bir katkı sunduğunu belirtti.

Kahramanmaraş'ın istihdama verdiği desteğe değinen Palandöken, "Kahramanmaraş, 50 bine yakın atölyesiyle ülke ekonomisine katkı koyan güzide bir şehrimizdir. Bulundukları ile yenilik getirmesiyle birlikte zanaat öğretmekte de Kahramanmaraşlılara 'ustalarım' diyorum. Sizin hepiniz büyük ustasınız. Zaman şikayet zamanı değil. Birlikte kalkınma modelinin işleneceği zaman." diye konuştu.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun ise Türkiye'nin en güçlü sanayi merkezleri arasında yer alan Kahramanmaraş'ın 125 ülkeye ihracat yaparak, Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde güçlü bir Türk markası olarak anıldığını söyledi.

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Bendevi Palandöken kahramanmaraş Rifat Hisarcıklıoğlu Ticaret Bakanlığı

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