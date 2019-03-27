Ticaret Bakanlığı Bölgesel İstişare Toplantısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Tarihimizde böyle bir şey görülmedi. İlk 3 ay boyunca yeni işe alacağımız kardeşlerimizin maaşı, sigortası, primi hepsi devletten. 3 ayın sonrası 9 ay boyunca işveren sadece ücreti ödüyor, üzerinde vergi yükü tamamen devletten." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanlığınca Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen Bölgesel İstişare Toplantısı'nda, esarete boyun eğmeyenlerin, Yedi Güzel Adam'ın, Necip Fazıl'ın, Rıdvan Hoca'nın, Sütçü İmam'ın, Senem Ayşe ve daha nice kahramanların vatanı Kahramanmaraş'ta bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'ın Türkiye'nin en önemli ticaret ve tarım merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, kentin istihdam alanındaki başarısını da takdirle karşıladıklarını söyledi.

Kahramanmaraş'ın 20 bin yeni istihdam hedefi açıkladığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, bu kahraman şehrin bunu da başaracağına inandığını belirtti.

Rıfat Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: