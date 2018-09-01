FİNANS

Ticaret Bakanlığı: "Dış ticaret açığı ağustosta yüzde 57,95 azalarak 2 milyar 487 milyon dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 83,3 oldu."

FİNANS HABERLERİ  | 01.09.2018 10:07 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı: "Dış ticaret açığı ağustosta yüzde 57,95 azalarak 2 milyar 487 milyon dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 83,3 oldu."


PARTNERGünde 1 tane yiyen 300 dolar kazanacak!Günde 1 tane yiyen 300 dolar kazanacak!
MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: Elimizi taşın altına koymaya hazırızMÜSİAD Genel Başkanı Kaan: Elimizi taşın altına koymaya hazırız
Gayrimenkulde kampanyaya Sur Yapı'dan 16 proje ile destekGayrimenkulde kampanyaya Sur Yapı'dan 16 proje ile destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ihracat

En Çok Okunan Haberler

400 bin kişiye emeklilik şoku!

400 bin kişiye emeklilik şoku!

'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı

'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı

Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte görev yerleri değişen mülki amirlerin listesi! Kim hangi göreve atandı?

Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte görev yerleri değişen mülki amirlerin listesi! Kim hangi göreve atandı?

Son dakika! Tüm hizmetler E-Devlet'e geçiyor

Son dakika! Tüm hizmetler E-Devlet'e geçiyor

SGK duyurdu! Yapılandırmada son ödeme tarihi ertelendi

SGK duyurdu! Yapılandırmada son ödeme tarihi ertelendi

İhracat rakamları açıklandı

İhracat rakamları açıklandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
“AVM sahiplerini vicdanları ile baş başa bırakıyoruz”

“AVM sahiplerini vicdanları ile baş başa bırakıyoruz”

830 kilo üretilen beyaz çay, kilosu 4 bin liradan satışa çıktı

830 kilo üretilen beyaz çay, kilosu 4 bin liradan satışa çıktı

İdlib gerginliği, ihracatçı firmaları olumsuz etkiledi

İdlib gerginliği, ihracatçı firmaları olumsuz etkiledi

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: Elimizi taşın altına koymaya hazırız

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: Elimizi taşın altına koymaya hazırız

Gayrimenkulde kampanyaya Sur Yapı'dan 16 proje ile destek

Gayrimenkulde kampanyaya Sur Yapı'dan 16 proje ile destek

İEF'de partner ülke Sırbistan, odak ülke Hindistan, ana tema 'Teknoloji'

İEF'de partner ülke Sırbistan, odak ülke Hindistan, ana tema 'Teknoloji'

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.