Ticaret Bakanlığı ekim ayı veri bülteni

Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, ekim ayında ihracat 15 milyar 732 milyon dolar, ithalat 16 milyar 261 milyon dolar oldu.

Bakanlığın, ekim ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı.

Buna göre, ihracat ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,07 artarak 15 milyar 732 milyon dolara yükselirken, ithalat yüzde 23,54 düşüşle 16 milyar 261 milyon dolara geriledi.

Dış ticaret hacmi bu dönemde yüzde 9,06 azaldı ve 31 milyar 933 milyon dolar oldu.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, yüzde 92,81 düşüşle 529 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı da Ekim 2017'de yüzde 65,4 iken bu yılın aynı ayında yüzde 96,7 olarak kaydedildi.

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- En çok ihracat yapılan fasıllar

Ekimde en çok ihracat yapılan fasıllar 2 milyar 543 milyon dolarla "Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları", 1 milyar 480 milyon dolarla "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" ve 1 milyar 153 milyon dolarla "Demir ve çelik" olarak belirlendi.