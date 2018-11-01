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Ticaret Bakanlığı ekim ayı veri bülteni

FİNANS HABERLERİ  | 01.11.2018 10:57 | Son Güncelleme

Bakanlığın resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, ekim ayında ihracat 15 milyar 732 milyon dolar, ithalat 16 milyar 261 milyon dolar olarak gerçekleşti - Dış ticaret açığı, söz konusu ayda yüzde 92,81 azalarak 529 milyon dolar oldu - En çok ihracat yapılan fasıl, ekimde 2 milyar 543 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları" olarak belirlendi

Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, ekim ayında ihracat 15 milyar 732 milyon dolar, ithalat 16 milyar 261 milyon dolar oldu.

Bakanlığın, ekim ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı.

Buna göre, ihracat ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,07 artarak 15 milyar 732 milyon dolara yükselirken, ithalat yüzde 23,54 düşüşle 16 milyar 261 milyon dolara geriledi.

Dış ticaret hacmi bu dönemde yüzde 9,06 azaldı ve 31 milyar 933 milyon dolar oldu.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, yüzde 92,81 düşüşle 529 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı da Ekim 2017'de yüzde 65,4 iken bu yılın aynı ayında yüzde 96,7 olarak kaydedildi.
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- En çok ihracat yapılan fasıllar

Ekimde en çok ihracat yapılan fasıllar 2 milyar 543 milyon dolarla "Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları", 1 milyar 480 milyon dolarla "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" ve 1 milyar 153 milyon dolarla "Demir ve çelik" olarak belirlendi.

Söz konusu ayda en çok ithalat yapılan fasıl ise 3 milyar 861 milyon dolarla "Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler" oldu.
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- Ülkelere göre ihracat ve ithalat

Geçen ay en fazla ihracat, 1 milyar 464 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 1 milyar 75 milyon dolarla İngiltere ve 879 milyon dolarla İtalya izledi.

En fazla ithalat ise 1 milyar 909 milyon dolarla Rusya'dan gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 1 milyar 559 milyon dolarla Almanya ve 1 milyar 366 milyon dolarla Çin takip etti.

Gümrük idareleri tarafından ekimde tahsil edilen vergiler, 12 milyar 781 milyon lira oldu.
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- Şirket verileri

Ekim itibarıyla aktif limited şirket sayısı 789 bin 140, ticari işletme sayısı 723 bin 251, şube sayısı 200 bin 608, anonim şirket sayısı 127 bin 676, kooperatif sayısı 35 bin 817, kolektif şirket sayısı 10 bin 743, komandit şirket sayısı bin 783 olarak kaydedildi.

Türkiye genelinde ekim ayı itibarıyla aktif firma sayısı 1 milyon 889 bin 18, esnaf ve sanatkar iş yeri sayısı da 1 milyon 877 bin 568 olarak kayıtlara geçti.

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