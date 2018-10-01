Ticaret Bakanlığı eylül ayı veri bülteni

Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, eylül ayında ihracat 14 milyar 476 milyon dolar, ithalat 16 milyar 368 milyon dolar oldu.

Bakanlığın, eylül ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı.

Buna göre, ihracat eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,57 artarak 14 milyar 476 milyon dolara yükselirken, ithalat yüzde 18,09 düşüşle 16 milyar 368 milyon dolara geriledi.

Dış ticaret hacmi bu dönemde yüzde 2,99 azaldı ve 30 milyar 844 milyon dolar oldu.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, yüzde 76,85 düşüşle 1 milyar 892 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı da Eylül 2017'de yüzde 59,1 iken bu yılın aynı ayında yüzde 88,4 olarak kaydedildi.

- En çok ihracat yapılan fasıllar

Eylülde en çok ihracat yapılan fasıllar 2 milyar 205 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları", 1 milyar 316 milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" ve 1 milyar 68 milyon dolarla "demir ve çelik" olarak belirlendi.