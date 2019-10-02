FİNANS

Ticaret Bakanlığı eylül ayı veri bülteni

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2019 12:45 | Son Güncelleme

Geçici dış ticaret verilerine göre, eylülde Genel Ticaret Sistemi dikkate alındığında ihracat yüzde 0,08 artarak 15 milyar 220 milyon dolara, ithalat yüzde 0,15 artarak 16 milyar 961 milyon dolara yükseldi - Özel Ticaret Sistemi'ne göre ihracat yüzde 0,28 artışla 14 milyar 437 milyon dolara, ithalat da yüzde 0,92 yükselerek 16 milyar 478 milyon dolara ulaştı - Dış ticaret açığı, geçen ay Özel Ticaret Sistemi'ne göre 2 milyar 40 milyon dolar, Genel Ticaret Sistemi'ne göre 1 milyar 741 milyon dolar oldu

Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, eylülde ihracat, Genel Ticaret Sistemi (GTS) dikkate alındığında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,08 artarak 15 milyar 220 milyon dolar, ithalat yüzde 0,15 artışla 16 milyar 961 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bakanlığın, eylül ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı.

Özel Ticaret Sistemi'ne (ÖTS) göre eylülde ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,28 artarak 14 milyar 437 milyon dolara, ithalat da yüzde 0,92 artışla 16 milyar 478 milyon dolara yükseldi.

GTS'ye göre de ihracat yüzde 0,08 artarak 15 milyar 220 milyon dolara, ithalat yüzde 0,15 artarak 16 milyar 961 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, ÖTS'ye göre yüzde 5,77 artışla 2 milyar 40 milyon dolar oldu. GTS'ye göre ise söz konusu açık yüzde 0,79 artışla 1 milyar 741 milyon dolar seviyesine yükseldi.

Dış ticaret hacmi bu dönemde, ÖTS'ye göre yüzde 0,62 arttı ve 30 milyar 915 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. GTS'ye göre de dış ticaret hacmi yüzde 0,11 artışla 32 milyar 181 milyon dolar olarak belirlendi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı ÖTS'ye göre Eylül 2018'de yüzde 88,19 iken bu yılın aynı ayında yüzde 87,62, GTS'ye göre ise söz konusu oran yüzde 89,8 iken yüzde 89,73 oldu.

- En çok ihracat yapılan fasıllar

ÖTS'ye göre, eylülde en fazla ihracat "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu kapsamda 6 milyar 803 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu grubu sırasıyla 5 milyar 935 milyon dolarla "tüketim malları" ve 1 milyar 645 milyon dolarla "yatırım (sermaye malları)" izledi.

GTS'ye göre de "ham madde (ara mallar)" grubunda 7 milyar 173 milyon dolar, "tüketim malları" grubunda 6 milyar 216 milyon dolar, "yatırım (sermaye malları)" grubunda 1 milyar 717 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

ÖTS'ye göre, eylülde en fazla ihracat yapılan fasıl "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları" grubu oldu. Bu kapsamda 2 milyar 149 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu grubu sırasıyla 1 milyar 408 milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler", 807 milyon dolarla "demir ve çelik" izledi.

GTS'ye göre eylülde en çok ihracat yapılan fasıllar ise 2 milyar 268 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları", 1 milyar 509 milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" ve 841 milyon dolarla "elektrikli makine ve cihazlar, televizyon, görüntü-ses kaydetme-verme cihazları" olarak belirlendi.

Söz konusu ayda en çok ithalat yapılan fasıl GTS ve ÖTS'ye göre 3 milyar 263 milyon dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler" olarak kayıtlara geçti.

- Ülkelere göre ihracat ve ithalat

GTS'ye göre geçen ay en fazla ihracat, 1 milyar 376 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 1 milyar 108 milyon dolarla İngiltere ve 882 milyon dolarla İtalya izledi.

En fazla ithalat ise 1 milyar 872 milyon dolarla Rusya'dan gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 1 milyar 596 milyon dolarla Çin ve 1 milyar 581 milyon dolarla Almanya takip etti.

ÖTS kayıtlarına göre de geçen ay en fazla ihracat, 1 milyar 275 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 1 milyar 56 milyon dolarla İngiltere ve 847 milyon dolarla İtalya izledi.

En fazla ithalat 1 milyar 859 milyon dolarla Rusya'dan gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 1 milyar 536 milyon dolarla Çin ve 1 milyar 485 milyon dolarla Almanya takip etti.

Gümrük idareleri tarafından eylülde tahsil edilen vergiler 11 milyar 889 milyon lira oldu.

- Şirket verileri

Eylül itibarıyla aktif limited şirket sayısı 845 bin 73, ticari işletme sayısı 726 bin 199, şube sayısı 207 bin 365, anonim şirket sayısı 134 bin 699, kooperatif sayısı 36 bin 75, kolektif şirket sayısı 35 bin 722, komandit şirket sayısı bin 779 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde eylül ayı itibarıyla aktif firma sayısı 1 milyon 986 bin 912, esnaf ve sanatkar iş yeri sayısı da 1 milyon 914 bin 775 olarak hesaplandı.

Sigara denetçileri geliyor! 'Kapalı alan tanımını değiştiriyoruz' Sigara denetçileri geliyor! 'Kapalı alan tanımını değiştiriyoruz'
ODD - Otomobil satışları Eylülde yüzde 100.67 arttıODD - Otomobil satışları Eylülde yüzde 100.67 arttı
TBM/Ağaoğlu: Yapılandırma hakkı yalnızca konut kredisiyle sınırlı değilTBM/Ağaoğlu: Yapılandırma hakkı yalnızca konut kredisiyle sınırlı değil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dış ticaret istatistikleri Eylül Ticaret Bakanlığı veri bülteni

En Çok Okunan Haberler

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Faiz indirimine 2 firma daha katıldı

Faiz indirimine 2 firma daha katıldı

Erdoğan imzaladı! KDV bugün itibariyle düştü

Erdoğan imzaladı! KDV bugün itibariyle düştü

Volkswagen Turkey kuruldu! İşte sermayesi

Volkswagen Turkey kuruldu! İşte sermayesi

Bakan açıkladı! Kredi faizlerine bir indirim daha

Bakan açıkladı! Kredi faizlerine bir indirim daha

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pamuk tarlasından, tekstil fabrikasına

Pamuk tarlasından, tekstil fabrikasına

Fabrikalar Cubebox ile 24 saat operatörsüz çalışabiliyor

Fabrikalar Cubebox ile 24 saat operatörsüz çalışabiliyor

Bakan Varank: Kuvety ile karşılıklı yatırımları artırmayı hedefliyoruz

Bakan Varank: Kuvety ile karşılıklı yatırımları artırmayı hedefliyoruz

TİM: İhracat 9 ayda yüzde 2.56 artışla 132.5 milyar dolar

TİM: İhracat 9 ayda yüzde 2.56 artışla 132.5 milyar dolar

ODD - Otomobil satışları Eylülde yüzde 100.67 arttı

ODD - Otomobil satışları Eylülde yüzde 100.67 arttı

TBM/Ağaoğlu: Yapılandırma hakkı yalnızca konut kredisiyle sınırlı değil

TBM/Ağaoğlu: Yapılandırma hakkı yalnızca konut kredisiyle sınırlı değil

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.