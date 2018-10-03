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Ticaret Bakanlığı ile Dünya Bankası arasında mutabakat zaptı

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2018 13:19 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı ile Dünya Bankası arasında davranışsal kamu politikaları alanında ortak çalışma yapılmasına yönelik mutabakat zaptı imzalandı - Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur: - "Davranışsal metotların özellikle kamuda kullanımının ne kadar faydalı olduğunun farkındayız. Davranışsal metotlar, maliyetleri çok düşürüyor ve işleri daha verimli yapmak için birçok alan açıyor" - Dünya Bankası Türkiye Direktörü Johannes Zutt: - "Nudge Turkey'in kanıt odaklı politika vurgusundan memnunuz, Nudge Turkey ile girişimcilik, yeni iş gücü oluşturma, işe alım süreçleri ve bunların çıktılarının geliştirilmesiyle sağlık konularında daha çok çalışma yürüteceğiz"

Ticaret Bakanlığı ile Dünya Bankası arasında davranışsal kamu politikaları alanında ortak çalışma yapılmasına yönelik mutabakat zaptı, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur ile Dünya Bankası Türkiye Direktörü Johannes Zutt tarafından imzalandı.

Batur, Bakanlık'ta gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı konuşmada, davranışsal metotların özellikle kamuda kullanımının faydalarının farkında olduklarını, bunların maliyetleri çok düşürdüğünü ve işleri daha verimli yapmak için birçok alan açtığını söyledi.

Ticaret Bakanlığının bu alandaki çalışmalarına çok önce başladığını ve Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Dairesi (Nudge Turkey) kurulduğunu, bunun da söz konusu alanda Türkiye'nin ilk resmi birimi olduğunu dile getiren Batur, davranışsal metotları geliştirme çalışmalarının bu ekip tarafından yürütüldüğünü bildirdi.

Batur, davranışsal metodolojiyi kullanarak yaklaşık 30 bin firmayla bir deney gerçekleştirdiklerini belirterek, bu alanda ihracatçılara yönelik kurdukları "kolaydestek.gov.tr" internet sitesine sadece 1 ayda 21 bin giriş gerçekleştiğini aktardı.

Gonca Yılmaz Batur, "Önümüzdeki dönemlerde bu metodolojilerin sağlık, enerji, eğitim gibi farklı alanlarda kullanılmasının kamunun davranışsal politikalarının güçlendirilmesi için bir araç olacağını öngörüyoruz." dedi.

Yeni gelişen teknolojileri politika yapım süreçlerine dahil etmenin kamu politikaları için çok önemli olduğuna dikkati çeken Batur, "Tam gaz çalışmalarımıza devam ediyoruz ve bu konuda büyük bir vizyonumuz var." diye konuştu.

Batur, kamu davranışsal politikalarıyla ilgili doğrudan doğruya vatandaşa yansıyacak birtakım gelişmelerin daha bilimsel ve teorik olarak gündeme alınmasının ilk adımlarını attıklarını vurgulayarak, bundan sonra kamu politikalarının hayata geçirilmesinde bazı teori ve metodolojileri doğrudan doğruya uygulamalara aktaracaklarını dile getirdi.

Amaçlarının vatandaşın ve ticaret insanlarının bir uygulamayı görmeden önce ne yaşayacaklarını deneysel yöntemlerle öngörebilmek olduğunu anlatan Batur, ileri teknolojilerle de uygulamaları güçlendirerek yapay zeka, büyük veri gibi yollarla devletin elindeki verinin çok daha verimli kılınabileceğini söyledi.

Batur, Dünya Bankası ile ortak çalışma grubunun faaliyetini sürdürdüğünü belirterek, imzalanan mutabakat zaptının, iş birliğinin gelişmiş bir ileri adımı olduğunu bildirdi.

- "Nudge Turkey ile girişimcilik, yeni iş gücü konularında çalışacağız"

Johannes Zutt da politika yapıcıların gün geçtikçe davranışsal kamu politikalarına daha çok ilgi gösterdiğine işaret ederek, halen finansal veya regülasyon alanında geleneksel metotların kullanıldığını ancak gün geçtikçe bazı sorunların sadece davranışsal elementlerle çözülebileceğinin ortaya çıktığını söyledi.

Bunun da politikaların insanların davranışsal kalıplarına, sosyal uygulamalara yoğunlaşması gerekliliğini ortaya koyduğunu ifade eden Zutt, Dünya Bankasında sadece bu işle ilgili grup oluşturulduğunu dile getirdi.

Zutt, Nudge Turkey'in kanıt odaklı politika vurgusundan memnun olduklarını belirterek, Nudge Turkey ile girişimcilik, yeni iş gücü oluşturma, işe alım süreçleri ve bunların çıktılarının geliştirilmesiyle sağlık konularında daha çok çalışma yürüteceklerini bildirdi.

Nugde Turkey ile bu alanlarda sonuçlar üretmekten mutlu olacaklarını, çalışan metodolojileri gerçekte de uygulamaya başlayacaklarını anlatan Zutt, mutabakat zaptını imzalamaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Toplantıda, Ticaret Bakanlığı Nudge Turkey Direktörü Mehmet Emin Tolunoğlu da davranışsal kamu politikalarına ilişkin sunum yaptı. Nudge Turkey çalışmaları hakkında bilgi veren Tolunoğlu, kamu politikalarında insan odaklı yaklaşım ve kanıta dayalı politika üretmek için deney ve faaliyetler yürütüldüğünü bildirdi.

Ticaret Bakanlığı ile Dünya Bankası arasında mutabakat zaptı

- Ticaret Bakanlığı ile Dünya Bankası arasında davranışsal kamu politikaları alanında ortak çalışma yapılmasına yönelik mutabakat zaptı imzalandı - Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur: - "Davranışsal metotların özellikle kamuda kullanımının ne kad

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Ticaret Bakanlığı ile Dünya Bankası arasında mutabakat zaptı

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Ticaret Bakanlığı ile Dünya Bankası arasında mutabakat zaptı
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Ticaret Bakanlığı ile Dünya Bankası arasında mutabakat zaptı
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Ticaret Bakanlığı ile Dünya Bankası arasında mutabakat zaptı

Ticaret Bakanlığı ile Dünya Bankası arasında mutabakat zaptı
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Ticaret Bakanlığı ile Dünya Bankası arasında mutabakat zaptı

Ticaret Bakanlığı ile Dünya Bankası arasında mutabakat zaptı
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Davranışsal Kamu Politikaları dünya bankası Gonca Yılmaz Batur Johannes Zutt Ticaret Bakanlığı

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