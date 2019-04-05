Ticaret Bakanlığı İstişare Kurulu Değerlendirme Toplantısı

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, önlerinde 4,5 yıllık seçimsiz bir süreç olduğunu belirterek, "Bu zamanı ekonomiyi, reformları, konuşarak ve oluşturarak, destekleri ve teşvikleri daha da büyüterek, ihracatı artırarak geçireceğiz." dedi. Gülle, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Ticaret Bakanlığı İstişare Kurulu Değerlendirme Toplantısında yaptığı konuşmada, ihracattaki rekorlardan bahsetti. İhracattaki artışların herkesin başarısı olduğunu dile getiren Gülle, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bakan Pekcan'ın ihracatçıların taleplerine her zaman olumlu yanıt verdiğini söyledi. Gülle, ekonomiye katkı sağlamak için verdikleri mücadeleden bahsederek, "Önümüzdeki 4,5 yıllık tertemiz bir zaman var. Bu zamanı ekonomiyi, reformları, konuşarak ve oluşturarak, destekleri ve teşvikleri daha da büyüterek, ihracatı artırarak geçireceğiz. İnanıyorum ki bu 4,5 yılın sonunda ülkemiz koyduğu hedefleri gerçekleştirmiş olarak başarıyı yakalayacaktır." diye konuştu.

İhracatçıların verdikleri sözleri yerine getireceğini aktaran Gülle, tüm zorluklara ve sorunlara rağmen gemiyi başarıyla yürüten ihracatçılara daha fazla katkıda bulunmayı gelecek süreçte de sürdüreceklerini sözlerine ekledi. - "İç ticaretin canlanması çok önemli" Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, seçimlerin geride kaldığını ve artık gündemin ekonomi olması gerektiğini belirterek, halkın daha refah seviyede alışverişinin temin edilmesi ve haksız rekabetin ortadan kaldırılması için hal yasasının bir an önce çıkarılması gerektiğini söyledi. İç ticaretin canlanmasının öneminden ve haksız fiyat artışlarının önüne geçilmesinin bahseden Palandöken, Bakan Pekcan'ın beraberindeki STK ve ilgililerle bizzat sahada gezerek bu artışların neden olduğuna dair incelemelerde bulunduğunu, pahalılığın ve diğer sorunların kaynağına indiğini anlattı. Palandöken, "Önemli olan halkın refahı, huzuru, güveni... Bundan sonraki süreç tamamen ekonomi olmalı. Artık seçimler geride kaldı. Bundan sonraki süreçte ekonominin canlanmasıyla ilgili tedbirlerin alınacağından ve ülkemizdeki refahın tabana yayılacağından emin olmak istiyoruz." dedi.