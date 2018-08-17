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Ticaret Bakanlığı İstişare Kurulu ilk toplantısını yaptı

FİNANS HABERLERİ  | 17.08.2018 15:56 | Son Güncelleme

İstişare Kurulu Deklarasyonu'ndan: - "Birlik ve beraberlik halinde aşamayacağımız engel, bertaraf edemeyeceğimiz tehdit, başa çıkamayacağımız rakip yoktur" - "Ülkemizin aydınlık geleceğine giden yolda karşımıza çıkan tüm engelleri aşmak için söz veriyoruz, durmayacağız, yorulmayacağız ve asla pes etmeyeceğiz"

Ticaret Bakanlığı İstişare Kurulu ilk toplantısını yaptı. Toplantı sonrası yayımlanan deklarasyonda, "Birlik ve beraberlik halinde aşamayacağımız engel, bertaraf edemeyeceğimiz tehdit, başa çıkamayacağımız rakip yoktur." ifadesi kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan başkanlığında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün'ün katılımıyla Ticaret Bakanlığı İstişare Kurulunun ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, kurulun yapısı ve işleyiş esasları belirlenirken, sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerileri değerlendirildi.

Yaklaşık iki saat süren toplantının ardından "Ticaret Bakanlığı İstişare Kurulu Deklarasyonu" yayımlandı.

Ticaret Bakanlığı İstişare Kurulu Deklarasyonu'nda, küresel ticarette kuralların yeniden belirlendiği, tüm ülkelerin dünya ekonomisinde daha önemli bir konuma gelmek için çok daha yoğun çalıştığı kritik bir dönemden geçildiğine işaret edildi.

Bu yeni dönemde özel sektör ve devletin çok daha yakın çalışmalar yapmak, üreticilerin, sanayicilerin, girişimcilerin ve ihracatçıların önündeki engelleri kaldırmak ve ticaret diplomasisinin tüm nimetlerini etkin şekilde kullanmak zorunda olduğunun altı çizilen deklarasyonda, şunlar kaydedildi:

"Bizler ülkemize ve ekonomimize özellikle de son dönemde yönelen tehditlerin en etkin şekilde bertaraf edilmesi için güçlerimizi birleştiriyor ve başta 2023 hedeflerimiz olmak üzere ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için iş birliği imkanlarımızı geliştiriyoruz. Şundan asla şüphe etmedik, birlik ve beraberlik halinde aşamayacağımız engel, bertaraf edemeyeceğimiz tehdit, başa çıkamayacağımız rakip yoktur. Bu nedenle işçisinden patronuna, esnafından mimarına ekonomimizin tüm unsurlarını kapsayan, iş dünyamızın ve bürokrasimizin deneyimini, gücünü ve vizyonunu tek bir potada eriten yepyeni bir istişare kurulunu bugün oluşturuyoruz. Ülkemizin müreffeh yarınları için güçlerimizi birleştirerek bu deklarasyonun altına imzalarımızı atarken, ülkemizin aydınlık geleceğine giden yolda karşımıza çıkan tüm engelleri aşmak için söz veriyoruz, durmayacağız, yorulmayacağız ve asla pes etmeyeceğiz."

İstişare Kurulunun temel amacının, ekonominin tüm paydaşlarını bir araya getirerek ülke kalkınmasına ve büyümesine katkı sağlamak, yurt dışında Türkiye ile ilgili yürütülen algı operasyonlarını henüz başlamadan sona erdirmek, hükümetin ticari hedeflerini elde etmesine destek olmak ve yurt dışında Türkiye ile ilgili olumlu algının yaratılması ve pekiştirilmesi için katkı sağlamak olduğu vurgulandı.

Deklarasyonda, Türkiye iş dünyasının tüm paydaşlarını bünyesinde buluşturacak olan bu yeni yapının, iş birliğinin, milli duruşun ve ideallere ulaşma azminin somut bir göstergesi olacağı belirtilerek, "Ülkemiz ekonomisine önemli faydalar sağlayacağına inandığımız bu yeni yapının hayırlı, uğurlu olmasını dileriz." ifadesi kullanıldı.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda her ay toplanacak İstişare Kurulunda, ele alınacak konuya göre kamu, özel sektör ve akademi dünyasından uzmanların katılımıyla özel ihtisas çalışma kurulları oluşturulabilecek. Söz konusu kurullar, yaptıkları çalışmaları İstişare Kuruluna sunacak.

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Anahtar Kelimeler:
İstişare Kurulu Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

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