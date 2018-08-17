Ticaret Bakanlığı İstişare Kurulu ilk toplantısını yaptı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan başkanlığında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün'ün katılımıyla Ticaret Bakanlığı İstişare Kurulunun ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Yaklaşık iki saat süren toplantının ardından "Ticaret Bakanlığı İstişare Kurulu Deklarasyonu" yayımlandı.

Ticaret Bakanlığı İstişare Kurulu Deklarasyonu'nda, küresel ticarette kuralların yeniden belirlendiği, tüm ülkelerin dünya ekonomisinde daha önemli bir konuma gelmek için çok daha yoğun çalıştığı kritik bir dönemden geçildiğine işaret edildi.

Bu yeni dönemde özel sektör ve devletin çok daha yakın çalışmalar yapmak, üreticilerin, sanayicilerin, girişimcilerin ve ihracatçıların önündeki engelleri kaldırmak ve ticaret diplomasisinin tüm nimetlerini etkin şekilde kullanmak zorunda olduğunun altı çizilen deklarasyonda, şunlar kaydedildi:

"Bizler ülkemize ve ekonomimize özellikle de son dönemde yönelen tehditlerin en etkin şekilde bertaraf edilmesi için güçlerimizi birleştiriyor ve başta 2023 hedeflerimiz olmak üzere ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için iş birliği imkanlarımızı geliştiriyoruz. Şundan asla şüphe etmedik, birlik ve beraberlik halinde aşamayacağımız engel, bertaraf edemeyeceğimiz tehdit, başa çıkamayacağımız rakip yoktur. Bu nedenle işçisinden patronuna, esnafından mimarına ekonomimizin tüm unsurlarını kapsayan, iş dünyamızın ve bürokrasimizin deneyimini, gücünü ve vizyonunu tek bir potada eriten yepyeni bir istişare kurulunu bugün oluşturuyoruz. Ülkemizin müreffeh yarınları için güçlerimizi birleştirerek bu deklarasyonun altına imzalarımızı atarken, ülkemizin aydınlık geleceğine giden yolda karşımıza çıkan tüm engelleri aşmak için söz veriyoruz, durmayacağız, yorulmayacağız ve asla pes etmeyeceğiz."