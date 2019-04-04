Ticaret Bakanlığı mart ayı veri bülteni

Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, Özel Ticaret Sistemi'ne (ÖTS) dikkate alındığında martta ihracat 15 milyar 488 milyon dolar, ithalat 17 milyar 629 milyon dolar oldu. Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre ise ihracat 16 milyar 334 milyon dolar, ithalat 18 milyar 299 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Bakanlığın, mart ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı. ÖTS'ye göre, ihracat martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,42 azalarak 15 milyar 488 milyon dolar olurken, ithalat yüzde 17,76 düşüşle 17 milyar 629 milyon dolara geriledi. GTS'ye göre ise ihracat martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 yükselerek 16 milyar 334 milyon dolara çıkarken, ithalat yüzde 17,81 azalışla 18 milyar 299 milyon dolar oldu. Dış ticaret hacmi bu dönemde ÖTS'ye göre yüzde 10,47 azaldı ve 33 milyar 116 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. GTS'ye göre ise yüzde 10,08 düşüşle 34 milyar 633 milyon dolar olarak belirlendi. Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, ÖTS'ye göre yüzde 63,6 düşüşle 2 milyar 141 milyon dolar olarak gerçekleşti. GTS'ye göre ise yüzde 67,3 azalışla 1 milyar 966 milyon dolar seviyesine indi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı da Mart 2018'de yüzde 72,6 iken bu yılın aynı ayında ÖTS'ye göre yüzde 87,9'a çıktı, GTS'ye göre ise bu oran yüzde 73 iken yüzde 89,3 olarak kayıtlara geçti. - En çok ihracat yapılan fasıllar ÖTS'ye göre, martta en fazla ihracat "hammadde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu kapsamda 7 milyar 158 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu grubu sırasıyla 6 milyar 427 milyon dolarla "tüketim malları" ve 1 milyar 838 milyon dolarla "yatırım (sermaye malları)" izledi. GTS'ye göre de "hammadde (ara mallar)" grubunda 7 milyar 619 milyon dolar, "tüketim malları" grubunda 6 milyar 680 milyon dolar, "yatırım (sermaye malları)" grubunda 1 milyar 971 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. ÖTS'ye göre en fazla ihracat yapılan fasıl "motorlu kara taşıtları" oldu. Bu fasılda 2 milyar 450 milyon dolar ihracat yapıldı. Bunu, 1 milyar 456 milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" ve 984 milyon dolarla "demir ve çelik" takip etti.

GTS'ye göre martta en çok ihracat yapılan fasıllar ise 2 milyar 529 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları", 1 milyar 577 milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" ve 987 milyon dolarla "demir ve çelik" oldu. Söz konusu ayda en çok ithalat yapılan fasıl ise GTS'ye göre ise 3 milyar 742 milyon dolar, ÖTS'ye göre 3 milyar 677 milyon dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar" olarak kayıtlara geçti. - Ülkelere göre ihracat ve ithalat ÖTS'ye göre geçen ay en fazla ihracat, 1 milyar 388 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 853 milyon dolarla İngiltere ve 840 milyon dolarla İtalya izledi. En fazla ithalat ise 1 milyar 965 milyon dolarla Rusya'dan gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 1 milyar 620 milyon dolarla Almanya ve 1 milyar 404 milyon dolarla Çin takip etti. GTS kayıtlarına göre de geçen ay en fazla ihracat, 1 milyar 504 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 899 milyon dolarla İngiltere ve 894 milyon dolarla Irak takip etti. En fazla ithalat ise 2 milyar 69 milyon dolarla Rusya'dan yapıldı. Bu ülkeyi 1 milyar 698 milyon dolarla Almanya ve 1 milyar 426 milyon dolarla Çin izledi.