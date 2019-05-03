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Ticaret Bakanlığı: Nisan ayı ihracatı 15 milyar 273 milyon dolara yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 03.05.2019 18:25 | Son Güncelleme

TİCARET Bakanlığı'nca nisan ayı dış ticaret, ticaret, esnaf ve kooperatif verilerine ilişkin açıklama yapıldı.

ANKARA, (DHA) - TİCARET Bakanlığı'nca nisan ayı dış ticaret, ticaret, esnaf ve kooperatif verilerine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre Nisan ayında ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,38 oranında artarak 15 milyar 273 milyon dolara yükseldi" denildi.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada; 2019 yılının Nisan ayı dış ticaret, ticaret, esnaf ve kooperatif verilerine ilişkin bilgilendirmede bulunuldu. Açıklamada, "GTS'ye göre Nisan ayında ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,38 oranında artarak 15 milyar 273 milyon dolara yükseldi. İthalatımız ise yüzde 14,62 azalarak 18 milyar 104 milyon dolara geriledi. Son 12 aylık dönemde, ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 5,78 oranında artış ile 179 milyar 44 milyon dolar ile tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştı" denildi.
DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 57,82 AZALDI
Nisan ayında dış ticaret açığının önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 57,82 düzeyinde azalarak, 2 milyar 831 milyon dolara gerilediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Dış ticaret hacmimiz ise yüzde 6,5 azalarak 33 milyar 377 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. 2018 yılının Nisan ayında yüzde 68,3 olarak gerçekleşen ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı 2019 yılının Nisan ayında yüzde 84,4 düzeyine yükseldi. 'Motorlu Kara Taşıtları' faslında ihracatımız Nisan ayında yüzde 11,5 azalışla 2 milyar 273 milyon dolar olarak gerçekleşti. Nisan ayında en fazla ihracat yaptığımız diğer fasıllar ise sırasıyla 'Kazanlar ve makineler' ve 'Demir ve Çelik' oldu."
EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA
Nisan ayında en fazla ihracat yapılan ülkelerin sırasıyla Almanya, İngiltere ve Irak olduğu, ithalatta ise ilk 3 sırayı Rusya Federasyonu, Almanya ve Çin'in aldığı kaydedildi. Nisan ayında Almanya'ya ihracatın önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 8,08 azaldığı kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:
"Ayrıca, Nisan ayında ABD’ye ihracatımızda yaşanan yüzde 16,43’lük artış gözlemlendi. GTS’ye göre en fazla ihracat yaptığımız ilk üç ülke Nisan ayı itibarıyla toplam ihracatımızın yüzde 20,04’ünü oluştururken, en fazla ithalat yaptığımız ilk üç ülkenin toplam ithalatımızdan aldığı pay ise yüzde 27,33 olarak gerçekleşti. Nisan ayında Avrupa Birliği ülkelerine yapmış olduğumuz ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 artışla milyar 7 milyar 344 milyon dolara yükselirken söz konusu ülkelere yapmış olduğumuz ihracat toplam ihracatımızın yüzde 48,1’ini oluşturdu. Sayın Bakanımızın işaret ettikleri 'Ticarette Yeni Yol Haritası' çerçevesinde 2019 yılı Nisan ayında potansiyel pazarlarımızdan Rusya’ya ihracatımız yüzde 16,7 oranında, Meksika’ya ihracatımız yüzde 18,4 oranında artış gösterdi. Bunun yanında, Nisan ayında görülen Slovenya’ya yüzde 56’lık, Suudi Arabistan’a yüzde 45’lik, Birleşik Arap Emirlikleri’ne yüzde 43,1’lik ve Mısır’a yüzde 34,5’lik ihracat artışları dikkat çekti."

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