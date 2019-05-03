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Ticaret Bakanlığı nisan ayı veri bülteni

FİNANS HABERLERİ  | 03.05.2019 17:35 | Son Güncelleme

Bakanlığın resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, nisan ayında GTS dikkate alındığında ihracat yüzde 5,38 artışla 15 milyar 273 milyon dolara yükselirken, ithalat yüzde 14,62 azalışla 18 milyar 104 milyon dolar oldu - ÖTS'ye göre nisanda ihracat yüzde 4,67 artışla 14 milyar 494 milyon dolar, ithalat yüzde 15,04 azalışla 17 milyar 464 milyon dolar olarak gerçekleşti - Dış ticaret açığı, söz konusu ayda ÖTS'de 2 milyar 971 milyon dolar, GTS'de ise 2 milyar 831 milyon dolar hesaplandı

Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, nisanda Genel Ticaret Sistemi (GTS) dikkate alındığında ihracat yüzde 5,38 artışla 15 milyar 273 milyon dolar, ithalat yüzde 14,62 azalışla 18 milyar 104 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Özel Ticaret Sistemi'ne (ÖTS) göre ise nisanda ihracat yüzde 4,67 artışla 14 milyar 494 milyon dolar, ithalat yüzde 15,04 azalışla 17 milyar 464 milyon dolar oldu.

Bakanlığın, nisan ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı.

ÖTS'ye göre, ihracat nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,67 artarak 14 milyar 494 milyon dolar olurken, ithalat yüzde 15,04 düşüşle 17 milyar 464 milyon dolara geriledi. GTS'ye göre ise ihracat nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,38 yükselerek 15 milyar 273 milyon dolara çıkarken, ithalat yüzde 14,62 azalışla 18 milyar 104 milyon dolara düştü.

Dış ticaret hacmi bu dönemde ÖTS'ye göre yüzde 7,11 azaldı ve 31 milyar 958 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. GTS'ye göre ise yüzde 6,5 düşüşle 33 milyar 377 milyon dolar olarak belirlendi.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, ÖTS'ye göre yüzde 55,73 düşüşle 2 milyar 971 milyon dolar olarak gerçekleşti. GTS'ye göre ise yüzde 57,82 azalışla 2 milyar 831 milyon dolar seviyesine indi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı da Nisan 2018'de yüzde 67,4 iken bu yılın aynı ayında ÖTS'ye göre yüzde 83'e çıktı, GTS'ye göre ise bu oran yüzde 68,3 iken yüzde 84,4 olarak kayıtlara geçti.

- En çok ihracat yapılan fasıllar

ÖTS'ye göre, nisanda en fazla ihracat "hammadde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu kapsamda 6 milyar 782 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu grubu sırasıyla 5 milyar 827 milyon dolarla "tüketim malları" ve 1 milyar 819 milyon dolarla "yatırım (sermaye malları)" izledi.

GTS'ye göre de "ham madde (ara mallar)" grubunda 7 milyar 168 milyon dolar, "tüketim malları" grubunda 6 milyar 102 milyon dolar, "yatırım (sermaye malları)" grubunda 1 milyar 937 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

ÖTS'ye göre en fazla ihracat yapılan fasıl "motorlu kara taşıtları" oldu. Bu fasılda 2 milyar 202 milyon dolar ihracat yapıldı. Bunu, 1 milyar 404 milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" ve 897 milyon dolarla "demir ve çelik" takip etti.

GTS'ye göre nisanda en çok ihracat yapılan fasıllar ise 2 milyar 273 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları", 1 milyar 508 milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" ve 906 milyon dolarla "demir ve çelik" oldu.

Söz konusu ayda en çok ithalat yapılan fasıl ise GTS'ye göre ise 3 milyar 699 milyon dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar", ÖTS'ye göre 3 milyar 514 milyon dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar" olarak kayıtlara geçti.

- Ülkelere göre ihracat ve ithalat

ÖTS'ye göre geçen ay en fazla ihracat, 1 milyar 247 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 822 milyon dolarla İngiltere ve 779 milyon dolarla İtalya izledi.

En fazla ithalat ise 1 milyar 863 milyon dolarla Rusya'dan gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 1 milyar 457 milyon dolarla Çin ve 1 milyar 454 milyon dolarla Almanya takip etti.

GTS kayıtlarına göre de geçen ay en fazla ihracat, 1 milyar 347 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 857 milyon dolarla İngiltere ve 856 milyon dolarla Irak izledi.

En fazla ithalat ise 1 milyar 892 milyon dolarla Rusya'dan yapıldı. Bu ülkeyi 1 milyar 561 milyon dolarla Almanya ve 1 milyar 496 milyon dolarla Çin izledi.

Gümrük idareleri tarafından nisanda tahsil edilen vergiler, 13 milyar 195 milyon lira oldu.

- Şirket verileri

Nisan itibarıyla aktif limited şirket sayısı 822 bin 118, ticari işletme sayısı 723 bin 787, şube sayısı 203 bin 788, anonim şirket sayısı 131 bin 626, kooperatif sayısı 35 bin 832, kolektif şirket sayısı 35 bin 740, komandit şirket sayısı bin 779 olarak kaydedildi.

Türkiye genelinde nisan ayı itibarıyla aktif firma sayısı 1 milyon 954 bin 670, esnaf ve sanatkar iş yeri sayısı da 1 milyon 905 bin 598 olarak kayıtlara geçti.

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