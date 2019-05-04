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Ticaret Bakanlığı ramazanda denetimleri yoğunlaştıracak

FİNANS HABERLERİ  | 04.05.2019 12:09 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı: - "Ramazanda gıda sektöründe yaşanan hareketliliği fırsat bilerek, piyasaya sunduğu ürünlerde haksız fiyat artışları yapanlara yönelik denetimlerimiz devam edecektir. Bu kapsamda gerekli tedbirler alınmış olup, Türkiye genelinde 81 Ticaret İl Müdürlüğüne yazılı talimat gönderilmiştir" - "Ramazanda da fırsatçılığa, stokçuluğa ve diğer haksız ticari uygulamalara geçit verilmeyecek"

Ticaret Bakanlığınca, ramazanda gıda sektöründe yaşanan hareketliliği fırsat bilerek, ürünlerde haksız fiyat artışı yapanlara yönelik denetimlerin yoğunlaştırılacağı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ramazanın gelmesiyle gıda sektörü piyasalarında önemli bir canlılık yaşandığı ve ürünlere talebin önemli ölçüde arttığı belirtildi.

Ramazan ve öncesinde gıda sektöründe yaşanan hareketliliği fırsat bilen bazı esnaf ve tacirlerin, piyasaya sunduğu gıda ürünlerinin fiyatlarını haklı bir gerekçeye dayanmaksızın artırdığına işaret edilen açıklamada, bu konuda vatandaşlardan bakanlığa çeşitli şikayetlerin ulaştığı vurgulandı.

Söz konusu ayı ve oruçlu vatandaşların bu durumunu istismar ederek, ticari bir fırsata dönüştürme ve daha fazla kazanç elde etme gayretiyle yürütülen ticari faaliyetlerin, piyasalardaki istikrarın bozulmasına, fiyatların suni olarak artmasına ve vatandaşların ekonomik çıkarlarının zarar görmesine neden olacağına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ramazan ayında gıda sektöründe yaşanan hareketliliği fırsat bilerek, piyasaya sunduğu ürünlerde haksız fiyat artışları yapanlara yönelik denetimlerimiz devam edecektir. Bu kapsamda gerekli tedbirler alınmış olup, Türkiye genelinde 81 Ticaret İl Müdürlüğüne yazılı talimat gönderilmiştir. Ticaret il müdürlüklerine gönderilen yazıyla, her il bünyesinde ramazan ayına özel daha sıkı ve etkin bir denetim mekanizmasının işletilmesi ve mevzuata aykırı faaliyetlerden dolayı kanunun öngördüğü yaptırımların uygulanması konusunda gerekli talimatlar verilmiştir. Ramazan ayında da fırsatçılığa, stokçuluğa ve diğer haksız ticari uygulamalara geçit verilmeyecektir."

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Anahtar Kelimeler:
denetim ramazan Ticaret Bakanlığı

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