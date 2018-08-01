Ticaret Bakanlığı temmuz ayı veri bülteni

Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, temmuzda Türkiye'nin dış ticaret açığı yüzde 32,39 azalışla 6 milyar 3 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bakanlığın temmuz ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı.

Buna göre, ihracat temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,84 artarak 14 milyar 106 milyon dolara yükselirken, ithalat da yüzde 6,43 azalışla 20 milyar 109 milyon dolara geriledi.

Dış ticaret hacmi bu dönemde yüzde 0,33 artarak 34 milyar 215 milyon dolar oldu.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 32,39 azalışla 6 milyar 3 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı da Temmuz 2017'de yüzde 58,7 iken bu yılın aynı ayında yüzde 70,1 olarak kaydedildi.

- En çok ihracat yapılan fasıllar

Temmuzda en çok ihracat yapılan fasıllar, 2 milyar 389 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları", 1 milyar 314 milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" ve 967 milyon dolarla "demir ve çelik" olarak belirlendi.