Ticaret Bakanlığı tüketiciler için farkındalık etkinlikleri başlatıyor

Ticaret Bakanlığı, Türkiye’de gıdadan temizliğe, giysiden ev aletlerine kadar birçok ürünün güvenlik koşullarına dair farkındalık etkinlikleri düzenleyecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, tüketicinin sağlıksız ve güvenli olmadığını düşündüğü ürünleri yetkililere bildirmesi, bir başka ifadeyle tüketicinin ürün güvenliğine ilişkin farkındalığının artması için Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen yeni bir farkındalık artırma kampanyası başlatılıyor.

"Ürün Güvenliği, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Uygunluk Değerlendirmesi Alanlarında Farkındalığın Artırılması Projesi” kapsamındaki kampanya, 20 Eylül'de başlayacak.

Söz konusu kampanya çalışmaları kapsamında İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Samsun, İzmir, Manisa, Van, Şanlıurfa, Hatay ve Ankara olmak üzere 10 ildeki 25 alışveriş merkezinde oluşturulacak ürün güvenliği stantlarında, tüketiciler ürün güvenliği konusunda nelere dikkat etmeleri gerektiğine ilişkin bilgi edinebilecek.