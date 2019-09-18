FİNANS

Ticaret Bakanlığı tüketiciler için farkındalık etkinlikleri başlatıyor

FİNANS HABERLERİ  | 18.09.2019 17:16 | Son Güncelleme

Bakanlık, gıdadan temizliğe, giysiden ev aletlerine kadar birçok ürünün güvenlik koşullarına dair farkındalık etkinlikleri yapacak - Tüketicileri bilinçlendirmek için 3 ay boyunca 10 konferans düzenlenecek, 10 ilde 25 alışveriş merkezinde "ürün güvenliği stantları" kurulacak

Ticaret Bakanlığı, Türkiye’de gıdadan temizliğe, giysiden ev aletlerine kadar birçok ürünün güvenlik koşullarına dair farkındalık etkinlikleri düzenleyecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, tüketicinin sağlıksız ve güvenli olmadığını düşündüğü ürünleri yetkililere bildirmesi, bir başka ifadeyle tüketicinin ürün güvenliğine ilişkin farkındalığının artması için Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen yeni bir farkındalık artırma kampanyası başlatılıyor.

"Ürün Güvenliği, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Uygunluk Değerlendirmesi Alanlarında Farkındalığın Artırılması Projesi” kapsamındaki kampanya, 20 Eylül'de başlayacak.

Söz konusu kampanya çalışmaları kapsamında İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Samsun, İzmir, Manisa, Van, Şanlıurfa, Hatay ve Ankara olmak üzere 10 ildeki 25 alışveriş merkezinde oluşturulacak ürün güvenliği stantlarında, tüketiciler ürün güvenliği konusunda nelere dikkat etmeleri gerektiğine ilişkin bilgi edinebilecek.

Aynı illerde gerçekleştirilecek "Ürün Güvenliği Konferansları" ile de tüketici derneği temsilcilerinin ve özellikle yeni nesillerin farkındalığını artırmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle öğretmenlerin katılımı hedefleniyor.

Oyuncaklar, çocuk giysileri, kozmetik ürünler, temizlik malzemeleri, kırtasiye ürünleri, asansörler, mobilyalar, stor perdeler ve CE işareti taşıması gereken ürünlerin oluşturabileceği tehlike ve riskleri tanıtan, tüketicilere alışverişleri esnasında pratik bilgiler sunan broşürler, tüm ürün güvenliği stantlarından temin edilebilecek.

Proje kapsamında hazırlanan ve güvenli olmayan gıda dışı ürünlerle ilgili şikayetlerin tek bir noktadan yapılmasına olanak tanıyan "www.urunguvenligi.gov.tr" web sitesi de 20 Eylül itibarıyla hayata geçirilecek.

Kasım ayına kadar sürecek etkinliklerin tarihleri ise 20-22 Eylül'de İstanbul, 27-29 Eylül'de Tekirdağ, 28-30 Eylül'de Bursa, 4-6 Ekim'de Samsun, 11-13 Ekim'de İzmir, 12-14 Ekim'de Manisa, 18-20 Ekim'de Van, 25-27 Ekim'de Şanlıurfa, 1-3 Kasım'da Hatay, 22-24 Kasım'da Ankara olarak belirlendi.

Açılış konferansı ise 20 Eylül Cuma günü Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak’ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

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