Ticaret Bakanlığı: Un ihracatına sınırlama getirildi

İstanbul, 6 Eylül (DHA) - Ticaret Bakanlığı, iç piyasa fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle un ihracatına sınırlama getirildiğini, fiyat istikrarı sağlandığında, sınırlamanın kaldırılacağını açıkladı.

Ticarat Bakanlığından yapılan açıklamada, "Son dönemde yurtiçi un fiyatlarında yaşanan dalgalanmalardan dolayı, Bakanlığımızca İhracat Rejimi Kararında değişiklik yapılarak Dâhilde İşleme Rejimi (DIR) dışındaki un ihracatına yeni düzenleme getirilmiştir" denildi ve eklendi:

"Bu kapsamda Dâhilde İşleme Rejimi (DIR) dışında gerçekleşen un ihracatımıza sınırlama getirilmiştir. Sınırlama getirilen un ihracatının payı, ülkemizin toplam un ihracatının yaklaşık yüzde 1.0’ini oluşturmaktadır.

"Düzenlemenin temel amacı yurtiçi un fiyatlarında istikrarı sağlamak, tüketicimizi korumak ve spekülasyonun önüne geçmektir. Bahse konu düzenleme geçici olup, fiyat istikrarının sağlanmasını müteakip sona erdirilecektir."

