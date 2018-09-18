FİNANS

Ticaret Bakanlığınca Türkiye'de üretilen mallar için etiketlere yerli olduğunu belirtir nitelikte ayırt edici işaret konulması zorunluluğu getirildi

FİNANS HABERLERİ  | 18.09.2018 08:59 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığınca Türkiye'de üretilen mallar için etiketlere yerli olduğunu belirtir nitelikte ayırt edici işaret konulması zorunluluğu getirildi


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Ticaret Bakanlığı

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