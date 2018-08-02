Ticaret Bakanlığından dolandırıcılık uyarısı:

Ticaret Bakanlığınca, kendilerini bakanlığın "KOBİ-Kredi Birimi" şeklinde tanıtarak kredi pazarlamak isteyen kişilerin dolandırıcılık girişiminde bulunduğu belirtilerek vatandaşlar uyarıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, son zamanlarda "0 850 471 04 51" numaralı telefon hattı üzerinden bazı vatandaşların arandığı ve kendilerini "Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, KOBİ-Kredi Birimi" şeklinde tanıtan ve kredi pazarlaması yapan kişilerce dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığının tespit edildiği bildirildi.
Ticaret Bakanlığının bu şekilde bir telefon hattı ve kredi biriminin bulunmadığı vurgulanan açıklamada, "Vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkatli olması, anılan ve benzeri telefon numaralarından yapılan aramalara ve taleplere itibar etmemesi gerekmektedir." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, bu tür durumlarla karşılaşan vatandaşların konuyu bakanlığa, emniyet birimlerine ve savcılıklara bildirmesinin önem arz ettiği belirtilerek söz konusu dolandırıcılıkla ilgili bakanlık tarafından gerekli inceleme ve işlemlerin başlatıldığı, vatandaşları mağdur etmeye çalışanlar hakkında gerekli tüm yasal işlemlerin yapılacağı kaydedildi.
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