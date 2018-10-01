FİNANS

Ticaret Bakanlığından ekmek fiyatlarına ilişkin açıklama

FİNANS HABERLERİ  | 01.10.2018 19:13 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı: - "Bakanlığımız, Ankara ilinde tarifenin 200 gram ekmeğin fiyatı azami 1 lira olacak şekilde uygulanmasına ilişkin görüş belirtmiş olup, ekmeğin 1 liranın üzerinde satılmasına Bakanlığımızca uygun görüş verilmemiştir" - "Bakanlığımız görüşü alınmadan uygulamaya koyulan ekmek fiyat tarifeleri hükümsüz olup, bunlar ve belirlenen tarifenin dışında satış yaptığı tespit edilenler hakkında gerekli yaptırımların uygulanmasına yönelik tedbirlerin alınacağı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur"

Ticaret Bakanlığı ekmek fiyatlarına ilişkin, "Bakanlığımız, Ankara ilinde tarifenin 200 gram ekmeğin fiyatı azami 1 lira olacak şekilde uygulanmasına ilişkin görüş belirtmiş olup, ekmeğin 1 liranın üzerinde satılmasına Bakanlığımızca uygun görüş verilmemiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ekmek fiyatlarının, Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik ile Esnaf ve Sanatkarlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, iller veya ilçelerde esnaf için ilgili esnaf ve sanatkarlar odaları, tacirler için ise ticaret odaları tarafından hazırlanan fiyat tarifelerine istinaden belirlendiği vurgulandı.

Bu kapsamda, ekmek fiyatıyla ilgili, ticaret odası veya ticaret ve sanayi odası yönetim kurulu, Ticaret İl Müdürü ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü ile esnaf ve sanatkarlar odaları birliği, tarifeyi düzenleyen oda ve ilgili belediyenin temsilcilerinden oluşan heyetin değerlendirmesinin alındığını aktarılan açıklamada, "Heyetin değerlendirmesi ve ilgili meslek komitesinin görüşü de dikkate alınarak yönetim kurulunca ekmek tarifesine ilişkin teklif oluşturulmaktadır. Hazırlanan bu teklif Bakanlığımızın görüşüne sunulmakta ve daha sonra yapılacak ilk toplantıda oda meclisinin onayına sunulmaktadır. Bu şekilde hazırlanan tarifeler oda meclisinin onayı ile yürürlüğe girmektedir. Esnafımız için belirlenen tarifelerde de benzer bir süreç söz konusudur." ifadesine yer verildi.

- "Tarifeye uymayana yaptırım uygulanacak"

Açıklamada, ekmek fiyat tarifesinin belirlenmesine ilişkin mevzuatta yer alan usul ve esaslara riayet edilmeden ve Bakanlığın görüşü alınmadan tarife belirlenmesinin mümkün olmayacağına işaret edilerek, şöyle devam edildi:

"Diğer taraftan, Bakanlığımızca 28/09/2018 tarihinde yürürlüğe konulan Yönetmelikle, hızlı tüketim mallarının satışının yapıldığı büyük mağaza ve zincir mağazalar ile bayi işletme ve özel yetkili işletmelerce, azami fiyatları tarifeyle belirlenen malların temini karşılığında üreticiye birim miktar başına tarifedeki azami fiyatın yüzde 85'inden daha az ödeme yapılamayacağı düzenlenmiş ve halihazırda 28.09.2018 itibarıyla mevcut tarifede değişiklik yapılmaksızın üretici lehine önemli ölçüde maliyet avantajı sağlanmış bulunmaktadır. Ekmek üreticilerine yönelik yapılan maliyet azaltıcı bu tedbire rağmen halkın temel gıda maddesi olan ekmek fiyatlarının speküle edilerek artırılmasına dair haksız ve yetkisiz girişimler müşahede edilmektedir. Bakanlığımız, Ankara ilinde tarifenin 200 gram ekmeğin fiyatı azami 1 lira olacak şekilde uygulanmasına ilişkin görüş belirtmiş olup, ekmeğin 1 liranın üzerinde satılmasına Bakanlığımızca uygun görüş verilmemiştir."

Bakanlığın görüşü alınmadan uygulamaya koyulan ekmek fiyat tarifelerinin hükümsüz olduğu belirtilen açıklamada, şunları kaydedildi:

"Belirlenen tarifenin dışında satış yaptığı tespit edilenler hakkında gerekli yaptırımların uygulanmasına yönelik tedbirlerin alınacağı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

PARTNER Başka hastalıkları taklit ediyor olabilir! İşte 5 önemli sinyali Başka hastalıkları taklit ediyor olabilir! İşte 5 önemli sinyali
Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurduTicaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu
BTSO'da ilk kez dış ticaret konseyi oluşturulduBTSO'da ilk kez dış ticaret konseyi oluşturuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ekmek fiyatları Ticaret Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto

Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto

Sosyal medya fenomenleri serbest kaldı

Sosyal medya fenomenleri serbest kaldı

Ayakkabı devi Sabo da konkordato istedi

Ayakkabı devi Sabo da konkordato istedi

Dolar ne kadar? 1 Ekim dolar kuru ve yorumları

Dolar ne kadar? 1 Ekim dolar kuru ve yorumları

Milyonlarca emeklinin gözü bu haberde! Emekli maaşları ne kadar olacak?

Milyonlarca emeklinin gözü bu haberde! Emekli maaşları ne kadar olacak?

Gram altın ne kadar? 1 Ekim çeyrek altın fiyatları ve yorumları

Gram altın ne kadar? 1 Ekim çeyrek altın fiyatları ve yorumları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

BTSO'da ilk kez dış ticaret konseyi oluşturuldu

BTSO'da ilk kez dış ticaret konseyi oluşturuldu

Antalya'ya gelen Rus turist sayısı 4 milyonu geçti

Antalya'ya gelen Rus turist sayısı 4 milyonu geçti

Dünya Yatırımcı Haftası Borsa İstanbul’da Gong Töreniyle başladı

Dünya Yatırımcı Haftası Borsa İstanbul’da Gong Töreniyle başladı

Serpil Timuray Vodafone Avrupa Bölgesi CEO’su oldu

Serpil Timuray Vodafone Avrupa Bölgesi CEO’su oldu

Marmaris Esnaf Odası'ndan üyelerine 'ekonomi' uyarısı

Marmaris Esnaf Odası'ndan üyelerine 'ekonomi' uyarısı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.