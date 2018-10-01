Ticaret Bakanlığından ekmek fiyatlarına ilişkin açıklama

Ticaret Bakanlığı ekmek fiyatlarına ilişkin, "Bakanlığımız, Ankara ilinde tarifenin 200 gram ekmeğin fiyatı azami 1 lira olacak şekilde uygulanmasına ilişkin görüş belirtmiş olup, ekmeğin 1 liranın üzerinde satılmasına Bakanlığımızca uygun görüş verilmemiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ekmek fiyatlarının, Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik ile Esnaf ve Sanatkarlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, iller veya ilçelerde esnaf için ilgili esnaf ve sanatkarlar odaları, tacirler için ise ticaret odaları tarafından hazırlanan fiyat tarifelerine istinaden belirlendiği vurgulandı.

Bu kapsamda, ekmek fiyatıyla ilgili, ticaret odası veya ticaret ve sanayi odası yönetim kurulu, Ticaret İl Müdürü ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü ile esnaf ve sanatkarlar odaları birliği, tarifeyi düzenleyen oda ve ilgili belediyenin temsilcilerinden oluşan heyetin değerlendirmesinin alındığını aktarılan açıklamada, "Heyetin değerlendirmesi ve ilgili meslek komitesinin görüşü de dikkate alınarak yönetim kurulunca ekmek tarifesine ilişkin teklif oluşturulmaktadır. Hazırlanan bu teklif Bakanlığımızın görüşüne sunulmakta ve daha sonra yapılacak ilk toplantıda oda meclisinin onayına sunulmaktadır. Bu şekilde hazırlanan tarifeler oda meclisinin onayı ile yürürlüğe girmektedir. Esnafımız için belirlenen tarifelerde de benzer bir süreç söz konusudur." ifadesine yer verildi.