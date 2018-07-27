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Ticaret Bakanlığından "ekmekte fiyat" açıklaması:

FİNANS HABERLERİ  | 27.07.2018 13:45 | Son Güncelleme

"Ekmek fiyatları, illerimizde veya ilçelerimizde esnafımız için ilgili esnaf ve sanatkar odaları, tacirlerimiz için ise ticaret odalarımız tarafından hazırlanan fiyat tarifelerine istinaden belirlenmektedir. Bu konuda Türkiye Fırıncılar Federasyonunun görüş belirtmekten başka ekmek fiyatlarını belirleme konusunda bir yetkisi bulunmamaktadır" - "Bu doğrultuda ekmeğe yüzde 15 zam yapıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır"

Ticaret Bakanlığından, ekmek fiyatlarının, illerde veya ilçelerde esnaf için ilgili esnaf ve sanatkar odaları, tacirler için de ticaret odaları tarafından hazırlanan fiyat tarifelerine istinaden belirlendiği belirtilerek, Türkiye Fırıncılar Federasyonunun görüş belirtmekten başka ekmek fiyatlarını belirleme konusunda yetkisinin bulunmadığı ve ekmeğe yüzde 15 zam yapıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ekmek fiyatlarının hem tüketicileri hem de esnaf ve tacirleri çok yakından ilgilendiren bir husus olduğu ifade edilerek, ulusal ve yerel basındaki ekmek fiyatlarına ilişkin haberler üzerine bu konuda açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, ekmek fiyatlarının illerde veya ilçelerde esnaf için ilgili esnaf ve sanatkar odaları, tacirler için ise ticaret odaları tarafından hazırlanan fiyat tarifelerine istinaden belirlendiğine işaret edilerek, bu konuda Türkiye Fırıncılar Federasyonunun görüş belirtmekten başka ekmek fiyatlarını belirleme konusunda herhangi bir yetkisinin bulunmadığı vurgulandı.

Söz konusu fiyatların tacirler için "Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde hazırlanan ve onaylanan tarifeler ile belirlendiği bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, ilgili ticaret odası veya ticaret ve sanayi odası yönetim kurulu, ticaret il müdürü ve tarım ve orman il müdürü ile esnaf ve sanatkarlar odaları birliği, tarifeyi düzenleyen oda ve ilgili belediyenin temsilcilerinden oluşan heyetin değerlendirmesini almaktadır. Heyetin değerlendirmesi ve ilgili meslek komitesinin görüşü de dikkate alınarak yönetim kurulunca ekmek tarifesine ilişkin teklif oluşturulmaktadır. Hazırlanan bu teklif Bakanlığımızın görüşüne sunulmakta ve daha sonra yapılacak ilk toplantıda oda meclisinin onayına sunulmaktadır. Bu şekilde hazırlanan tarifeler oda meclisinin onayı sonrasında ilgili valilik ve belediyenin uygun bulması üzerine yürürlüğe girmektedir. Esnaflarımız için belirlenen tarifelerde de benzer bir süreç söz konusudur.

Burada hazırlanan fiyat tarifesi teklifi görüş için bakanlığımıza gönderilmeden önce ilgili federasyonun da görüşü alınmaktadır. Daha sonra söz konusu tarifeler bakanlığımızın görüşünün alınmasının ardından esnaf odaları birliği tarafından onaylanması sonrasında ilgili valilik ve belediyenin uygun bulması üzerine yürürlüğe girmektedir.

Bu süreçler doğrultusunda bugün itibarıyla Türkiye genelinde ekmek fiyatlarında yüzde 15 artış öngören bir talep gelmediği gibi, Bakanlığımızca bu konuya ilişkin herhangi bir görüş bildirilmemiştir. Türkiye Fırıncılar Federasyonunun ne ülke genelinde ne de herhangi bir il için tek başına ekmek fiyatı belirleme yetkisi bulunmamaktadır. Bu doğrultuda ekmeğe yüzde 15 zam yapıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

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Anahtar Kelimeler:
ekmek fiyatları Ticaret Bakanlığı

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