Ticaret Bakanlığından, ekmek fiyatlarının, illerde veya ilçelerde esnaf için ilgili esnaf ve sanatkar odaları, tacirler için de ticaret odaları tarafından hazırlanan fiyat tarifelerine istinaden belirlendiği belirtilerek, Türkiye Fırıncılar Federasyonunun görüş belirtmekten başka ekmek fiyatlarını belirleme konusunda yetkisinin bulunmadığı ve ekmeğe yüzde 15 zam yapıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ekmek fiyatlarının hem tüketicileri hem de esnaf ve tacirleri çok yakından ilgilendiren bir husus olduğu ifade edilerek, ulusal ve yerel basındaki ekmek fiyatlarına ilişkin haberler üzerine bu konuda açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, ekmek fiyatlarının illerde veya ilçelerde esnaf için ilgili esnaf ve sanatkar odaları, tacirler için ise ticaret odaları tarafından hazırlanan fiyat tarifelerine istinaden belirlendiğine işaret edilerek, bu konuda Türkiye Fırıncılar Federasyonunun görüş belirtmekten başka ekmek fiyatlarını belirleme konusunda herhangi bir yetkisinin bulunmadığı vurgulandı.