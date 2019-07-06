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Ticaret Bakanlığı'ndan 'Gürbulak' açıklaması

FİNANS HABERLERİ  | 06.07.2019 16:31 | Son Güncelleme

TİCARET Bakanlığınca, "Hakkında adli ve idari soruşturma devam eden eski Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı ve çalışanlarını hedef alan ve herhangi bir hukuki belge ve bilgiye dayanmayan açıklamalar tamamen gerçek dışıdır" açıklaması yapıldı.

ANKARA, (DHA)- TİCARET Bakanlığınca, "Hakkında adli ve idari soruşturma devam eden eski Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı ve çalışanlarını hedef alan ve herhangi bir hukuki belge ve bilgiye dayanmayan açıklamalar tamamen gerçek dışıdır" açıklaması yapıldı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, 4 Temmuz'da TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ve Ticaret Bakanlığı hakkında haksız itham ve iddialarda bulunduğu belirtildi. Bakanlığa intkal eden ihbar dilekçelerinde yer alan ciddi kaçakçılık, rüşvet ve haksız mal edinme iddialarına ilişkin müfettişlerce, iddialarda adı geçen eski Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü ve diğer personel hakkında Devlet Memurları Kanunun 137’nci maddesi kapsamında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulandığı belirtildi.
'İHBAR VE ŞİKAYETLER DEĞERLENDİRİLMİŞTİR'
Ayrıca, memur olmayan bir kişinin görevden uzaklaştırıldığı iddiasının asılsız olduğu vurgulanarak, "Soruşturmayı yürüten müfettişlerce görevden uzaklaştırma yazıları ilgili personele imza karşılığı elden tebliğ edilmiş olup, memur olmayan bir kişinin görevden uzaklaştırılması da söz konusu olmadığı gibi mümkün de değildir. İddialarda yer alan diğer memurlar hakkında haksız mal edinme ve mal varlığını gizlemeye yönelik olarak '3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu' kapsamında yürütülen adli ve idari soruşturmalar ise devam etmektedir. Bakanlığımıza farklı kaynaklardan intikal eden ihbar, şikayet ve istihbari bilgiler süratle değerlendirilmiştir" denildi.
'DÜŞÜŞ DEĞİL, ARTIŞ SÖZ KONUSUDUR'
Türkiye genelinde 2018 yılında toplam 3 ton uyuşturucu yakalamasının 2 tonunun eski Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nde gerçekleştirildiği iddiasının da gerçeği yansıtmadığı belirtilerek şöyle denildi:
"İddianın aksine, geçtiğimiz yıl, Bakanlığımız birimlerince ülke genelinde toplamda 46,5 ton uyuşturucu ele geçirilmiş olup, bunun 407 kilogramı Gürbulak Gümrük Müdürlüğü sahasında ele geçirilmiştir. Bölge müdürü değişikliğinden sonra Bakanlığımızca yapılan kaçakçılık yakalamalarında bir düşüş değil bilakis önemli bir artış söz konusudur. Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde 2018 yılı ilk 6 ayında toplamda 20 milyon 689 bin 490 lira tutarında kaçak eşya yakalaması yapılmışken, 2019 yılı aynı döneminde 27 milyon 862 bin 889 lira tutarında kaçak eşya yakalaması gerçekleştirilmiştir. Görüldüğü gibi, uyuşturucu yakalaması da dahil olmak üzere toplam kaçakçılık yakalamalarında yüzde 35 artış sağlanmıştır."
'TİCARİ EŞYA YAKALAMALARI VE VERGİ TUTARLARINDA ARTIŞ'
Ticari eşya yakalamaları ve gümrük idaresince tahsil edilen vergi tutarlarının da bu artışı teyit eden diğer önemli bir gösterge olduğu belirtilerek, "2018 yılı ilk 6 ayında 910 bin 863 lira tutarında olan ticari eşya yakalaması, 2019 yılının aynı döneminde 10 kattan fazla artarak 10 milyon 526 bin 603 lira tutarına ulaşmıştır. Tahsil edilen vergi tutarı da aynı dönemde 66 milyon 454 bin 818 liradan 125 milyon 276 bin 456 liraya çıkmıştır. Benzer şekilde yurtdışından gelen araçlara uygulanan standart depo muafiyeti fazlası akaryakıttan tahsil edilen vergi geliri 859 bin 569 lira iken 25 kat artarak 20 milyon 990 bin 99 liraya ulaşmıştır. Ticaret Bakanlığımızın temel misyonu, Türkiye’yi, tüm dünyada kolay ve güvenilir ticaretin adresi olarak konumlayacak şekilde, hızlı ve şeffaf hizmet anlayışı ile politikalar geliştirirken, kaçakçılıkla da etkin şekilde ve kararlılıkla mücadele etmektir" ifadeleri kullanıldı.

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