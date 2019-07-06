Ticaret Bakanlığınca, Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde geçen yılın ilk yarısında toplamda 20 milyon 689 bin 490 liralık kaçak eşya yakalaması yapılırken, bu yılın aynı döneminde 27 milyon 862 bin 889 liralık kaçak eşya yakalaması gerçekleştirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın TBMM'deki basın toplantısında dile getirdiği Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne yönelik iddialarına yanıt verildi.

Polat'ın, hakkında adli ve idari soruşturma devam eden eski Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü ile ilgili sözlerinin hukuki bilgi ve belgeye dayanmadığı, Bakanlığın ve çalışanların hedef alındığı ifade edilen açıklamada, söz konusu müdür hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, memur olmayan bir kişinin görevden uzaklaştırıldığı iddiasının asılsız olduğu vurgulanarak, iddialarda yer alan diğer memurlar hakkında haksız mal edinme ve mal varlığını gizlemeye yönelik yürütülen adli ve idari soruşturmaların devam ettiği bilgisine yer verildi.