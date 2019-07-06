FİNANS

Ticaret Bakanlığından "Gürbulak" iddialarına yanıt

FİNANS HABERLERİ  | 06.07.2019 13:36 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı: - "Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde 2018 yılı ilk 6 ayında toplamda 20 milyon 689 bin 490 liralık kaçak eşya yakalaması yapılmışken, 2019 yılı aynı döneminde 27 milyon 862 bin 889 liralık kaçak eşya yakalaması gerçekleştirilmiştir"

Ticaret Bakanlığınca, Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde geçen yılın ilk yarısında toplamda 20 milyon 689 bin 490 liralık kaçak eşya yakalaması yapılırken, bu yılın aynı döneminde 27 milyon 862 bin 889 liralık kaçak eşya yakalaması gerçekleştirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın TBMM'deki basın toplantısında dile getirdiği Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne yönelik iddialarına yanıt verildi.

Polat'ın, hakkında adli ve idari soruşturma devam eden eski Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü ile ilgili sözlerinin hukuki bilgi ve belgeye dayanmadığı, Bakanlığın ve çalışanların hedef alındığı ifade edilen açıklamada, söz konusu müdür hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, memur olmayan bir kişinin görevden uzaklaştırıldığı iddiasının asılsız olduğu vurgulanarak, iddialarda yer alan diğer memurlar hakkında haksız mal edinme ve mal varlığını gizlemeye yönelik yürütülen adli ve idari soruşturmaların devam ettiği bilgisine yer verildi.

İhbar, şikayet ve istihbari bilgilerin süratle değerlendirildiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye genelinde 2018 yılında toplam 3 ton uyuşturucu yakalamasının 2 tonunun Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde gerçekleştirildiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. İddianın aksine geçtiğimiz yıl Bakanlığımız birimlerince ülke genelinde toplamda 46,5 ton uyuşturucu ele geçirilmiş olup bunun 407 kilogramı Gürbulak Gümrük Müdürlüğü sahasında yakalanmıştır. Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde 2018 yılı ilk 6 ayında toplamda 20 milyon 689 bin 490 liralık kaçak eşya yakalaması yapılmışken, 2019 yılı aynı döneminde 27 milyon 862 bin 889 liralık kaçak eşya yakalaması gerçekleştirilmiştir. Uyuşturucu yakalaması da dahil olmak üzere toplam kaçakçılık yakalamalarında yüzde 35 artış sağlanmıştır. 2018 yılı ilk 6 ayında 910 bin 863 liralık ticari eşya yakalaması, 2019 yılının aynı döneminde 10 kattan fazla artarak 10 milyon 526 bin 603 lira tutarına ulaşmıştır. Tahsil edilen vergi tutarı da aynı dönemde 66 milyon 454 bin 818 liradan 125 milyon 276 bin 456 liraya çıkmıştır. Yurt dışından gelen araçlara uygulanan standart depo muafiyeti fazlası akaryakıttan tahsil edilen vergi geliri 859 bin 569 lira iken 25 kat artarak 20 milyon 990 bin 99 liraya ulaşmıştır."

PARTNERVictoria's Secret meleğinden çıplak poz!Victoria's Secret meleğinden çıplak poz!
TÜRSAB/Bağlıkaya:Çinli turist sayısının 1 milyona ulaşacağını düşünüyorum(2)TÜRSAB/Bağlıkaya:Çinli turist sayısının 1 milyona ulaşacağını düşünüyorum(2)
Türkiye'nin en yüksek baraj inşaatında 112 metre gövdeye ulaşıldıTürkiye'nin en yüksek baraj inşaatında 112 metre gövdeye ulaşıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü kaçakçılık Ticaret Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına CHP'den ilk tepki

Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına CHP'den ilk tepki

Merkez Bankası Başkanı görevden alındı! İşte yerine atanan isim

Merkez Bankası Başkanı görevden alındı! İşte yerine atanan isim

Bolu'da nükleer silah başlıkları ve kaliforniyum ele geçirildi

Bolu'da nükleer silah başlıkları ve kaliforniyum ele geçirildi

Tam 1,5 ton! 'Cemil' 45 bin liradan satışa çıktı

Tam 1,5 ton! 'Cemil' 45 bin liradan satışa çıktı

Bakan açıkladı! Bir hafta içerisinde başlıyor

Bakan açıkladı! Bir hafta içerisinde başlıyor

Çatıda kurduğu sera ile 10 kişilik aileye bakıyor

Çatıda kurduğu sera ile 10 kişilik aileye bakıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TÜRSAB/Bağlıkaya:Çinli turist sayısının 1 milyona ulaşacağını düşünüyorum(2)

TÜRSAB/Bağlıkaya:Çinli turist sayısının 1 milyona ulaşacağını düşünüyorum(2)

Türkiye'nin en yüksek baraj inşaatında 112 metre gövdeye ulaşıldı

Türkiye'nin en yüksek baraj inşaatında 112 metre gövdeye ulaşıldı

TÜRSAB/Bağlıkaya:Çinli turist sayısının 1 milyona ulaşacağını düşünüyorum

TÜRSAB/Bağlıkaya:Çinli turist sayısının 1 milyona ulaşacağını düşünüyorum

Bakan Varank: 2023'de OSB'lerde istihdam hedefi 2,5 milyon

Bakan Varank: 2023'de OSB'lerde istihdam hedefi 2,5 milyon

GAP barajları ekonomiye 200 milyar lira katkı sağladı

GAP barajları ekonomiye 200 milyar lira katkı sağladı

'ABD'nin kiraza ek vergisi, Çin'in gözünde Türk kirazını avantajlı yaptı'

'ABD'nin kiraza ek vergisi, Çin'in gözünde Türk kirazını avantajlı yaptı'

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.