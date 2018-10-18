FİNANS

Ticaret Bakanlığından "internette dövizle gayrimenkul tanıtımı" açıklaması:

FİNANS HABERLERİ  | 18.10.2018 17:00 | Son Güncelleme

"Gayrimenkul sektörüne yönelik faaliyet gösteren internet sitelerinde yer alan reklam ve tanıtımlarda taşınmaz bedellerinin Türk lirası olarak gösterilmesi ve ilgili bağımsız bölümün brüt ve net alanlarına yer verilmesi gerekmektedir" - "Bu yükümlülüklere uyulmaması durumunda Reklam Kurulu tarafından söz konusu reklamlar ve tanıtımlar hakkında durdurma cezası verilmekte ve idari yaptırım uygulanmaktadır"

Ticaret Bakanlığınca gayrimenkul sektörüne yönelik faaliyet gösteren internet sitelerinde yer alan reklam ve tanıtımlarda taşınmaz bedellerinin Türk lirası olarak gösterilmesi ve ilgili bağımsız bölümün brüt ve net alanlarına yer verilmesi gerektiği belirtilerek, bu yükümlülüklere uyulmaması durumunda Reklam Kurulu tarafından söz konusu reklamlar ve tanıtımlar hakkında durdurma cezası verildiği ve idari yaptırım uygulandığı bildirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, piyasa ekonomisi dahilinde fiyatların belirlenmesindeki en önemli unsurun arz ve talebin sağlıklı bir biçimde bir araya gelmesi olduğuna işaret edilerek, talebin önemli bir ayağını oluşturan bireysel tüketicinin muhtemel bilgi eksikliklerinden kaynaklı zarara uğramaması ve piyasalarda genel olarak doğru bir fiyatın oluşabilmesi için Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile çeşitli koruma önlemleri getirildiği anımsatıldı.

Bakanlığa yapılan başvurular ve bu doğrultuda başlatılan inceleme neticesinde, özellikle internet aracılığıyla gerçekleştirilen gayrimenkul alım satımında yabancı para birimleri temel alınarak reklam ve ilanların yayınlandığı ve bu ilanlarda ilgili gayrimenkulün brüt ve net alanlarına açık bir biçimde yer verilmediğinin tespit edildiği bildirildi.

Bu çerçevede, konut, arsa gibi gayrimenkullerin alım ve satımında malın ödenecek gerçek toplam fiyatının belli olabilmesi için reklamlarda satış fiyatlarının "Türk lirası" şeklinde belirtilmesi ve özellikle konut türü gayrimenkullerde kullanılacak alanın tam olarak anlaşılabilmesi için ilgili bağımsız bölümün brüt ve net alanlarının reklamlarda gösterilmesi zorunluluğu getirildiği ifade edildi.

Söz konusu yükümlülüğün Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın ilgili maddesinde yapılan "Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz" şeklindeki değişiklikle de teyit edildiği ve gayrimenkullerin reklam ve ilanı bir yana alım/satım sözleşmesinin dahi döviz cinsinden yapılamayacağının karar altına alındığı vurgulandı.

Gayrimenkul sektöründe satıcı ve tüketicileri hızlı ve etkin bir biçimde buluşturan bir mecra olması nedeniyle internet üzerinden yayınlanan reklamların öneminin gün geçtikçe arttığına dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu mevzuat hükümleri çerçevesinde, Reklam Kurulunca sektörde faaliyet gösteren internet sitelerinde yer alan reklam ve tanıtımlar inceleme altına alınmaktadır. Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren internet sitelerinde tüketicilere yönelik reklam ve tanıtımlarda gayrimenkul bedellerinin Türk lirası olarak gösterilmesi ve ilgili bağımsız bölümün brüt ve net alanlarına yer verilmesi gerekmektedir. Bu yükümlülüklere uyulmaması durumunda Reklam Kurulu tarafından söz konusu reklamlar ve tanıtımlar hakkında durdurma cezası verilmekte ve idari yaptırım uygulanmaktadır. Bu siteleri işleten firmalarca ilgili reklamların içeriğine müdahale edilemeyeceği, bu bilgilerin kullanıcılar tarafından sisteme girildiği belirtilse de döviz cinsinden veri girişi imkanının ilgili internet sitelerince kullanıcılara sunulduğu hususu dikkate alındığında reklam ve tanıtımlar hakkında durdurma cezasının yanı sıra bu aykırılıkların tekrarı halinde ilgili internet siteleri hakkında 69 bin 86 lira idari para cezası uygulanacaktır."

Açıklamada, sektörde faaliyet gösteren diğer firmalar ile Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu başta olmak üzere ilgili meslek örgütlerine, tüketicilere yönelik reklam ve tanıtımlarda gayrimenkul bedellerinin Türk lirası olarak gösterilmesi ve ilgili bağımsız bölümün brüt ve net alanlarına yer verilmesi ve bu yükümlülüklere uyulmaması durumunda Kurul tarafından idari yaptırım uygulanacağı yönünde bilgilendirme yapıldığı da belirtildi.

PARTNEREvsiz kalan ünlü yıldız ormanda çırılçıplak yıkanırken yakalandıEvsiz kalan ünlü yıldız ormanda çırılçıplak yıkanırken yakalandı
Türk-İş Başkanı: Asgari ücret görüşmelerinin öne alınmasını isteyeceğizTürk-İş Başkanı: Asgari ücret görüşmelerinin öne alınmasını isteyeceğiz
DİSK Başkanı: Yılın son 3 ayı için asgari ücret yeniden belirlenmeliDİSK Başkanı: Yılın son 3 ayı için asgari ücret yeniden belirlenmeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gayrimenkul Ticaret Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

BDDK, mevduat ve katılım fonu kabulüne ilişkin esaslar yönetmeliğinde değişiklik yaptı

BDDK, mevduat ve katılım fonu kabulüne ilişkin esaslar yönetmeliğinde değişiklik yaptı

Kendi işine kuran gençlere devletten 25 bin 532 lira

Kendi işine kuran gençlere devletten 25 bin 532 lira

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa Turizm Fuarı açıldı

Bursa Turizm Fuarı açıldı

Türk-İş Başkanı: Asgari ücret görüşmelerinin öne alınmasını isteyeceğiz

Türk-İş Başkanı: Asgari ücret görüşmelerinin öne alınmasını isteyeceğiz

DİSK Başkanı: Yılın son 3 ayı için asgari ücret yeniden belirlenmeli

DİSK Başkanı: Yılın son 3 ayı için asgari ücret yeniden belirlenmeli

Sinop'ta palamut bolluğu; 4 palamut 10 lira

Sinop'ta palamut bolluğu; 4 palamut 10 lira

Bakan Varank: Ar-Ge ve tasarım merkezi sayısı artmalı

Bakan Varank: Ar-Ge ve tasarım merkezi sayısı artmalı

"Üretmediğimiz her teknoloji geleceğimizi ipotek altına alıyor"

"Üretmediğimiz her teknoloji geleceğimizi ipotek altına alıyor"

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.