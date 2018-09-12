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Ticaret Bakanlığından kırtasiyelere sıkı denetim

FİNANS HABERLERİ  | 12.09.2018 13:25 | Son Güncelleme

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ahmet Erdal: - "2011 yılında kırtasiye ürünlerinde yüzde 54 olan güvensizlik oranı, 2017'de binde 4'e gerilemiştir. Bu yıl, bu rakamın daha da düşeceğini öngörüyoruz" - "Uygunsuzluğu tespit edilen ürünlerin üreticilerine veya ithalatçılarına 21 bin lira ile 286 bin lira arasında idari para cezası uygulanıyor"

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ahmet Erdal, 2011'de kırtasiye ürünlerinde yüzde 54 olan güvensizlik oranının 2017'de binde 4'e gerilediğini belirterek, "Bu yıl, bu rakamın daha da düşeceğini öngörüyoruz." dedi.

Ticaret Bakanlığı, okulların açılmasına sayılı günler kala sahada denetimlere hız verdi. Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Erdal koordinasyonunda Ziraat Mahallesi'ndeki kırtasiyelerde denetim yapıldı.

Erdal, denetimler sonrasında yaptığı açıklamada, üretici ve ithalatçıların yoğun olduğu bölgeler öncelikli olmak üzere 81 ilde il ticaret müdürlükleri ve denetmenler aracılığıyla kırtasiye ve ofis malzemeleriyle okul kıyafetleri, çocuk çantaları gibi ürünlerin kapsamlı incelendiğini ifade etti.

Güvensiz ürünlere tolerans göstermediklerini vurgulayan Erdal, "2011 yılında kırtasiye ürünlerinde yüzde 54 olan güvensizlik oranı, 2017'de binde 4'e gerilemiştir. Bu yıl, bu rakamın daha da düşeceğini öngörüyoruz. Bunda geçen yıl devreye aldığımız İthalatta Risk Esaslı Denetim Sistemi'nin büyük etkisi olmuştur. İthalat gerçekleşmeden önce ürünün numunesini alıyoruz ve laboratuvarlarda test ediyoruz. Analizler sonucunda riskli görülen ürünlerin ülkeye girişine izin vermiyoruz." diye konuştu.

- Güvensiz ürünler ifşa edilecek

Erdal, denetimlerde riskli görülen ürünlerden numune alınarak özellikle çocukların sağlığını etkileyecek ağır metallerin ve alerjen maddelerin bulunup bulunmadığının akredite laboratuvarlarda test edildiğini belirterek, Avrupa Birliği (AB) kriterlerine uygun olmadığı tespit edilen ürünlerin piyasadan toplatıldığını, söz konusu ürünlerin üreticilerine veya ithalatçılarına 21 bin lira ile 286 bin lira arasında idari para cezası uygulandığını söyledi.

Bununla birlikte, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri sonucunda tüketicilerin sağlık ve güvenliklerini tehdit eden ürünler hakkında bilginin daha geniş kitlelere duyurulması amacıyla geçen hafta Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ni (GÜBİS) devreye aldıklarını anımsatan Erdal, 9 bakanlığın dahil olduğu sistem sayesinde güvensiz ürünlerin ifşa edildiğini dile getirdi.

- "Ürünün etiketi dikkatle incelenmeli"

Tüketicilerin piyasada güvensiz ürüne rastlama olasılığının çok düşük olduğunu vurgulayan Erdal, şunları kaydetti:

"Öncelikle satın alınan her ürünün etiketi dikkatle incelenmeli, üretici veya ithalatçısının açık adının ve adresinin bulunduğu ürünler tercih edilmeli. Güvenli alışveriş için etiketlerde 'CE' markasının bulunması ve 'EN 71 standardına uygundur' ibaresinin bulunması önemli. Özellikle çanta, suluk gibi ürünlerde velilerin çok hassas olması gerekiyor. Boyası çıkan, kokusu ağır olan ürünler ağır metal içeriği nedeniyle çocukların sağlığı açısından ciddi tehdit oluşturuyor. Merdiven altı diye tabir edilen, markası, modeli belli olmayan ürünler tercih edilmemeli. Boya ve yapıştırıcılarda su bazlı olanlar tercih edilmeli. Kurumsal yerlerden alışveriş yapılması önemli, sorun yaşadığınızda muhatabınız belli olmalı."

Erdal, satın aldığı ürünün güvensiz olduğunu düşünen tüketiciler için Ticaret Bakanlığı Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'nın 7 gün 24 saat hizmet verdiğini anımsatarak, tüketicilerin ayrıca il ticaret müdürlükleri ve "www.tuketici.gov.tr" internet adresi üzerinden de şikayette bulunabileceklerini söyledi.

Denetçilerin sadece ürün güvenliğine değil, arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarına, spekülatif fiyat hareketlerine de dikkat ettiklerini aktaran Erdal, "81 ilde denetimlerimiz ve tespitlerimiz devam ediyor, süreç işliyor. İlerleyen dönemde tespitlerimize ve idari para cezalarına ilişkin gerekli açıklama yapılacaktır." ifadesini kullandı.

Denetimlerde etiketinde firma bilgisi bulunmayan bir ürüne ilişkin tutanak tutuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Erdal denetim kırtasiye Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi

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