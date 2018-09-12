Ticaret Bakanlığından kırtasiyelere sıkı denetim

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ahmet Erdal, 2011'de kırtasiye ürünlerinde yüzde 54 olan güvensizlik oranının 2017'de binde 4'e gerilediğini belirterek, "Bu yıl, bu rakamın daha da düşeceğini öngörüyoruz." dedi.

Ticaret Bakanlığı, okulların açılmasına sayılı günler kala sahada denetimlere hız verdi. Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Erdal koordinasyonunda Ziraat Mahallesi'ndeki kırtasiyelerde denetim yapıldı.

Erdal, denetimler sonrasında yaptığı açıklamada, üretici ve ithalatçıların yoğun olduğu bölgeler öncelikli olmak üzere 81 ilde il ticaret müdürlükleri ve denetmenler aracılığıyla kırtasiye ve ofis malzemeleriyle okul kıyafetleri, çocuk çantaları gibi ürünlerin kapsamlı incelendiğini ifade etti.

Güvensiz ürünlere tolerans göstermediklerini vurgulayan Erdal, "2011 yılında kırtasiye ürünlerinde yüzde 54 olan güvensizlik oranı, 2017'de binde 4'e gerilemiştir. Bu yıl, bu rakamın daha da düşeceğini öngörüyoruz. Bunda geçen yıl devreye aldığımız İthalatta Risk Esaslı Denetim Sistemi'nin büyük etkisi olmuştur. İthalat gerçekleşmeden önce ürünün numunesini alıyoruz ve laboratuvarlarda test ediyoruz. Analizler sonucunda riskli görülen ürünlerin ülkeye girişine izin vermiyoruz." diye konuştu.