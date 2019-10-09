Ticaret borsalarında 329 bin ton fındık işlem gördü

GİRESUN (AA) - Ticaret borsalarında Ağustos 2018-Ağustos 2019 döneminde 329 bin 557 ton fındığın işlem gördüğü bildirildi.

Giresun Ticaret Borsasından yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında, 1 Ağustos 2018-31 Ağustos 2019 döneminde gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre söz konusu dönemde borsalarda 329 bin 557 ton fındık işlem gördü.

En fazla işlem 89 bin 346 tonla Ordu'da yapılırken, bu ili 81 bin 893 tonla Sakarya ve 32 bin 583 tonla Giresun ticaret borsaları izledi.

