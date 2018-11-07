Ticaret borsalarında 90 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü

GİRESUN (AA) - Fındık üretimi yapılan bölgelerdeki 21 ticaret borsasında, 1 Ağustos-30 Eylül 2018 döneminde 90 bin 394 ton fındığın işlem gördüğü bildirildi.
Giresun Ticaret Borsasından (GTB) yapılan yazılı açıklamada, ağustos-eylül döneminde borsalarda işlem gören fındık miktarına ilişkin bilgi verildi.
Söz konusu iki ayda borsalarda 90 bin 394 ton fındık satışı yapıldığı, en fazla işlemin de 29 bin 156 tonla Sakarya'da gerçekleştiği ifade edildi.
Sakarya'yı 24 bin 264 tonla Ordu ve 8 bin 312 tonla Düzce ticaret borsasının izlediği, GTB'de ise bu dönemde 7 bin 544 ton fındığın işlem gördüğü kaydedildi.
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