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Ticaret borsalarının e-ticaret ortaklığı

FİNANS HABERLERİ  | 12.10.2018 14:14 | Son Güncelleme

Şanlıurfa ve Kızıltepe ticaret borsaları, İzmir Ticaret Borsasının oluşturduğu elektronik alım satım platformu e-Commodity Bazaar'a dahil oldu

İzmir Ticaret Borsasının oluşturduğu elektronik emtia alım satım platformuna Şanlıurfa ve Kızıltepe ticaret borsaları da katıldı.

Borsalar arası iş birliği projelerini ele almak üzere Güneydoğu Anadolu'daki borsaları ziyaret eden 6 kişilik İzmir Ticaret Borsası heyeti, Gaziantep'in ardından Şanlıurfa'ya geçti.

Heyetin Şanlıurfa Ticaret Borsası'nı ziyaretinde İzmir, Şanlıurfa ve Kızıltepe ticaret borsaları arasında iş birliği protokolü imzalandı.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, burada yaptığı konuşmada, lisanslı depoculuğun tarım için çok önemli olduğunu, bu konudaki iş birliğinin iki kentin ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya da 9,4 milyon dekar sulanabilir araziye sahip bir kent olarak pamuğun kendileri için stratejik bir ürün olduğunu, buğdayda da yüksek kaliteli üretimle ön plana çıktıklarını söyledi.

Tarım arazilerinin sonraki nesillere aktarılması için çaba gösterilmesi gerektiğine işaret eden Kaya, "Türkiye kütlü pamuk üretiminin yüzde 42'sini karşılıyoruz. Bu yıl sulanabilir yeni alanlarımızla birlikte yüzde 47'nin üzerine çıkacağız. Pamuk sadece Urfa için değil ülkemiz için kalite ürünümüzdür. Bölgemizdeki tarım alanlarına şükrediyoruz. Bu değeri kaybetmememiz lazım. Hep birlikte çalışmamız lazım. Bu toprakları bitirmeyelim çoraklaştırmayalım." dedi.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli de Şanlıurfa, Mardin ve İzmir'in tarıma elverişli toprakları ve eşsiz ürün yelpazesiyle büyük önem arz ettiğini dile getirdi.

Kestelli, şunları kaydetti:

"Gençlerin topraktan uzaklaşmasını, yeni nesillerin toprağın öneminden habersiz yetişmesini gelecek adına en önemli sorunlardan biri olarak görüyoruz. Onların geleceklerinin de ekmeklerinin de tarımda olduğunu fark etmesi için çalışıyoruz. Gençlerin yeniden tarıma kazandırılması daha bütüncül politikalar gerektiriyor. Bu konularda da devletimizin ilgili birimleriyle iş birliklerimizi aralıksız sürdürüyoruz."

Borsalar arası protokol kapsamında Şanlıurfa ve Kızıltepe ticaret borsaları, İzmir Ticaret Borsasının tarım ve gıda ürünleri ticaretinin geliştirilmesi amacıyla oluşturduğu elektronik alım satım platformu e-Commodity Bazaar Emtia Alım-Satım Portalı'na dahil oldu.

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