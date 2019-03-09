Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ahilik kültüründe sağlam mal, hilesiz iş ve ölçülü kar var. Ahi birlikleri bu kurallara uymayanları cezalandırır, pabucunu dama atarmış. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldığımız talimatlar doğrultusunda toplumda spekülasyonlar yaparak tüketicimize zarar veren, dürüst esnafımıza ve ticaret erbabımıza tahakküm kuran fırsatçılara fırsat vermiyoruz, denetimlerimizi sürdürüyoruz." dedi.

Pekcan, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen esnafla buluşma toplantısında, Antalya'nın hem ticaret hem tarım hem de turizmde lider şehir olduğunu söyledi.

Ticaret Bakanlığı olarak her zaman sahada olduklarını, esnafın kapısını çalarak "Ne ihtiyacınız var. Ne öneriniz var?" diye sorduklarını belirten Pekcan, her ilde firma ziyaretleri yaptıklarını, Ticaret Bakanlığının artık hizmet bakanlığı olacağını dile getirdi. Pekcan, esnafın engellerini aşmak için esnafla istişare halinde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Esnaf ve sanatkara faizsiz kredi kullanma imkanının tanındığını aktaran Pekcan, esnaf ve sanatkara 11 bin liraya kadar vergi ödememe şansı getirildiğine dikkati çekti.