FİNANS

"Ticaret erbabımıza tahakküm kuran fırsatçılara fırsat vermiyoruz"

FİNANS HABERLERİ  | 09.03.2019 21:37 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "Ahilik kültüründe sağlam mal, hilesiz iş ve ölçülü kar var. Ahi birlikleri bu kurallara uymayanları cezalandırır, pabucunu dama atarmış. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldığımız talimatlar doğrultusunda toplumda spekülasyonlar yaparak tüketicimize zarar veren, dürüst esnafımıza ve ticaret erbabımıza tahakküm kuran fırsatçılara fırsat vermiyoruz, denetimlerimizi sürdürüyoruz" - "2019'da da birinci hedefimiz ihracatın ithalatı karşılama oranını artırmak. İki ayda ocak ve şubatta ihracatın ithalatı karşılama oranını yüzde 87 seviyesine getirdik. Bu, Türkiye'nin dış finansman ihtiyacını azaltmak demek"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ahilik kültüründe sağlam mal, hilesiz iş ve ölçülü kar var. Ahi birlikleri bu kurallara uymayanları cezalandırır, pabucunu dama atarmış. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldığımız talimatlar doğrultusunda toplumda spekülasyonlar yaparak tüketicimize zarar veren, dürüst esnafımıza ve ticaret erbabımıza tahakküm kuran fırsatçılara fırsat vermiyoruz, denetimlerimizi sürdürüyoruz." dedi.

Pekcan, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen esnafla buluşma toplantısında, Antalya'nın hem ticaret hem tarım hem de turizmde lider şehir olduğunu söyledi.

Ticaret Bakanlığı olarak her zaman sahada olduklarını, esnafın kapısını çalarak "Ne ihtiyacınız var. Ne öneriniz var?" diye sorduklarını belirten Pekcan, her ilde firma ziyaretleri yaptıklarını, Ticaret Bakanlığının artık hizmet bakanlığı olacağını dile getirdi. Pekcan, esnafın engellerini aşmak için esnafla istişare halinde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Esnaf ve sanatkara faizsiz kredi kullanma imkanının tanındığını aktaran Pekcan, esnaf ve sanatkara 11 bin liraya kadar vergi ödememe şansı getirildiğine dikkati çekti.

Vergisini düzenli ödeyen esnafa yüzde 5 puan indirimi getirildiğine işaret eden Pekcan, teminat gösterirken taşınmaz malların yanında taşınır rehin sistemini de getirdiklerini böylelikle esnafın ufkunu açtıklarını ifade etti.

- "Denetimler esnasında dürüst esnafımız her zaman bizlerin yanında oldu"

Pekcan, esnafın ekonominin omurgası olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Ahilik kültüründe sağlam mal, hilesiz iş ve ölçülü kar var. Ahi birlikleri bu kurallara uymayanları cezalandırır, pabucunu dama atarmış. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldığımız talimatlar doğrultusunda toplumda spekülasyonlar yaparak tüketicimize zarar veren, dürüst esnafımıza ve ticaret erbabımıza tahakküm kuran fırsatçılara fırsat vermiyoruz, denetimlerimizi sürdürüyoruz. Bu denetimler esnasında dürüst esnafımız her zaman bizlerin yanında oldu. Esnafımıza teşekkür etmek istiyorum."

Türkiye'nin gelecek 10 yılda yüksek gelirli ülkeler ligine yükselme hedefi olduğunu anlatan Pekcan, "Bunun için ihracatı artırmalı, katma değeri yüksek ihracat yapmalı, ihracatı tabana, KOBİ'lere, genç girişimcilere, kadınlara, esnafa, sanatkara yaymalıyız. Küresel ekonomiye yön veren yenilikçi şirketlerin hepsi genç girişimciler tarafından kurulmuş. Bunlar teknolojiye, yeniliğe öncelik vermiş." diye konuştu.

Pekcan, bakanlık olarak ihtisas serbest bölgeleri projeleri kurduklarını, fikri ve projesi olan gençleri yatırımcılarla bir araya getirdiklerini, bu bölgelere vergi avantajı ve teşvikler verdiklerini aktardı. Esnafı da ihracatçı yapmak istediklerini belirten Pekcan, şunları kaydetti:

"Bilgili esnaflarımıza pazara giriş ve marka destekleri projesi başlattık. Esnafa e-Ticaret ve e-İhracat eğitimleri veriyoruz. 21 ilde ihracat destek ofisleri kurduk. Amacımız ihracatı tabana yaymak. Esnafı daha çok ihracat dünyasının içinde görmek istiyoruz. 2018 yılını 168 milyar dolarlık cumhuriyet tarihi rekoru ile kapadık. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 75 seviyesine geldi. 2019'da da birinci hedefimiz ihracatın ithalatı karşılama oranını artırmak. İki ayda ocak ve şubatta ihracatın ithalatı karşılama oranını yüzde 87 seviyesine getirdik. Bu Türkiye'nin dış finansman ihtiyacını azaltmak demek. Bizim sadece ocak ve şubat ayında 10,8 milyar dolar dış ticaret açığını azaltarak ülkemizin dış finansman ihtiyacına pozitif katkıda bulunmuş oluyoruz."

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esnaf Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan toplantı

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