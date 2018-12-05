FİNANS

"Ticaret Mektebi" başlıyor

FİNANS HABERLERİ  | 05.12.2018 15:40 | Son Güncelleme

MÜSİAD ile YediHilal'in birlikte düzenlediği "Ticaret Mektebi"nin lansmanı gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) ile YediHilal Derneği'nin birlikte düzenlediği "Ticaret Mektebi" başlıyor.

MÜSİAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, derneğin, YediHilal Derneği ile birlikte düzenlediği "Ticaret Mektebi" projesinin tanıtımı gerçekleştirilirken, yapılan lasman toplantısında projenin yol haritası ortaya konuldu.

Verilen bilgiye göre, 8-9 Aralık tarihlerinde, MÜSİAD Genel Merkez'de, üniversite öğrencilere yönelik gerçekleştirilecek olan projenin, Ticaret Mektebi Kamp Programı'ndan sonra bir dönem sürmesi hedefleniyor.

Belirlenen müfredat programı ile birlikte, usta-çırak ilişkisine dayalı saha çalışmalarının başlaması öngörülüyor.

Açıklamada ortak görüşlerine yer verilen YediHilal Genel Başkanı Mustafa Enesoğlu ve MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Kerim Altıntaş, proje kapsamında "Usta-çırak ilişkisine dayalı, ticaret ahlakına sahip, helal-haram sınırına dikkat eden ve özellikle gençlerde tacirlik ile ilgili yeni ufukların çizilmesi"ni içeren düşünceyi ortaya koymak istediklerini belirttiler.

Hepsi ortaya çıktı! Altınları böyle saklamışlarHepsi ortaya çıktı! Altınları böyle saklamışlar
Türkiye, dijital bankacılıkta EMEA bölgesi şampiyonları arasındaTürkiye, dijital bankacılıkta EMEA bölgesi şampiyonları arasında
Bursalı firmadan Romanya pazarına 21 milyon euro'luk yatırımBursalı firmadan Romanya pazarına 21 milyon euro'luk yatırım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği YediHilal

En Çok Okunan Haberler

Ayıyla dalga geçmenin bedelini ağır ödedi! Canlı adamı böyle yedi

Ayıyla dalga geçmenin bedelini ağır ödedi! Canlı adamı böyle yedi

İstanbul'da banka hesaplarından 1 milyon lira dolandıran çete çökertildi

İstanbul'da banka hesaplarından 1 milyon lira dolandıran çete çökertildi

Motorine zam geliyor! Fiyatlara yansıyacak mı?

Motorine zam geliyor! Fiyatlara yansıyacak mı?

TCMB para politikası raporunu yayımladı

TCMB para politikası raporunu yayımladı

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? 2019 asgari ücret görüşmeleri başlıyor

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? 2019 asgari ücret görüşmeleri başlıyor

"Para ve maliye politikasında sıkı duruşa devam edilecek"

"Para ve maliye politikasında sıkı duruşa devam edilecek"

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gayrimenkule yurtdışı dopingi

Gayrimenkule yurtdışı dopingi

Türkiye, dijital bankacılıkta EMEA bölgesi şampiyonları arasında

Türkiye, dijital bankacılıkta EMEA bölgesi şampiyonları arasında

Bursalı firmadan Romanya pazarına 21 milyon euro'luk yatırım

Bursalı firmadan Romanya pazarına 21 milyon euro'luk yatırım

Nasdaq 2019’da Bitcoin vadeli işlemlerine başlıyor

Nasdaq 2019’da Bitcoin vadeli işlemlerine başlıyor

CW Enerji'den Erzincan'a 1,1 megavatlık güneş santrali

CW Enerji'den Erzincan'a 1,1 megavatlık güneş santrali

Otel yapımı başladı, 2019'da 1 milyon turist bekleniyor

Otel yapımı başladı, 2019'da 1 milyon turist bekleniyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.