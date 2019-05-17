“Ticaret savaşı Çin ekonomik büyümesini 1.0 puan düşürebilir”

Deniz Kılınç / İstanbul, 17 Mayıs (DHA) - Çin Komünist Partisi Politbüro Yürütme Komitesi üyesi, ABD ile devam eden ticaret savaşının Çin ekonomik büyümesini bu yıl 1.0 puan düşürebileceği uyarısını yaptı.

The South China Morning Post’ta yer alan habere göre, Çin Komünist Partisi Politbüro Yürütme Komitesi’nin yedi üyesinden biri olan Wang Yang, ABD’nin Çin ürünlerine uyguladığı ek gümrük vergilerinin Çin ekonomisinin en kötü senaryoda 1.0 yüzde puan etkileyebileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Haziran’da Japonya’da düzenlenecek olan G20 Zirvesi’nde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya gelmesi bekleniyor. Bunun yanında medyada daha önce yer alan bir haber, Pekin ve Washington’ın ticaret anlaşmasına varmaya uzak olduklarını öne sürerken, başka bir haberde de Çin’in ticaret anlaşması taslağının yüzde 30’unu reddettiği iddia edilmişti.

