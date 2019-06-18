FİNANS

"Ticaret savaşı kötüleşirse Fed faizi sıfıra yakın düzeye indirebilir"

FİNANS HABERLERİ  | 18.06.2019 09:07 | Son Güncelleme

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley'nin analistleri, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliklerinin "daha da kötüleşmesi" durumunda, ABD Merkez Bankası'nın faizleri "sıfıra yakın" düzeylere indirebileceğine dikkat çektiler.

İstanbul, 18 Haziran (DHA) - ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley'nin analistleri, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliklerinin "daha da kötüleşmesi" durumunda, ABD Merkez Bankası'nın faizleri "sıfıra yakın" düzeylere indirebileceğine dikkat çektiler.
Çin ile ticaret gerginliklerinde çözümsüzlüğün sürmesinin, ABD ekonomisini de bir resesyona sürükleyebileceği uyarısı da yapan analistler, böyle bir senaryonun gerçekleşmesi halinde S&P 500 endeksinin yüzde 17,500 düşüşle 2,400 puana kadar gerileyebilceğini, ABD 10 yıl vadeli Hazine kağıtlarının getirisinin 33 baz puan düşüşle yüzde 1.75 düzeyine gerileyeceğini öngördüler.

Arazinin ortasında doğal jakuziArazinin ortasında doğal jakuzi
Bursagaz ve Kayserigaz’ın SOCAR Türkiye’ye devri tamamlandıBursagaz ve Kayserigaz’ın SOCAR Türkiye’ye devri tamamlandı
VakıfBank’tan enflasyona endeksli "SarıPanjur Konut Kredisi"VakıfBank’tan enflasyona endeksli "SarıPanjur Konut Kredisi"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Mursi kararı! 81 ilde kılınacak

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Mursi kararı! 81 ilde kılınacak

Bakan Turhan duyurdu! Bu hafta sonu açılıyor

Bakan Turhan duyurdu! Bu hafta sonu açılıyor

"Enflasyona Endeksli Konut Kredisi" kampanyasına VakıfBank da katıldı

"Enflasyona Endeksli Konut Kredisi" kampanyasına VakıfBank da katıldı

E-Devlet'in adı değişiyor!

E-Devlet'in adı değişiyor!

Merkez Bankası'ndan 'likidite' hamlesi

Merkez Bankası'ndan 'likidite' hamlesi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursagaz ve Kayserigaz’ın SOCAR Türkiye’ye devri tamamlandı

Bursagaz ve Kayserigaz’ın SOCAR Türkiye’ye devri tamamlandı

VakıfBank’tan enflasyona endeksli "SarıPanjur Konut Kredisi"

VakıfBank’tan enflasyona endeksli "SarıPanjur Konut Kredisi"

İşadamı Sait Ağaoğlu, 85 yaşında yaşamını yitirdi

İşadamı Sait Ağaoğlu, 85 yaşında yaşamını yitirdi

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Hilton 100’üncü yılını kutluyor

Hilton 100’üncü yılını kutluyor

Migros İcra Başkanı Özgür Tort CGF Eş Başkanı seçildi

Migros İcra Başkanı Özgür Tort CGF Eş Başkanı seçildi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.