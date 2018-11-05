Ticaret savaşından BAKİEL sektörüne çifte fırsat

İSTANBUL (AA) - Bağlantı elemanları, kilit, el aletleri ve hırdavat (BAKİEL) sektörü, ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşlarını fırsata çevirmek için harekete geçti.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği'nden (İDDMİB) yapılan açıklamaya göre, BAKİEL sektörü URGE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi) heyeti, 12 firma ile birlikte bu yıl 124'üncüsü düzenlenen ve dünyanın en büyük 3 fuarından biri olan Çin'deki Canton Fuarı'na katıldı.

Çin’in ithal ve ihraç ettiği tüm ürünlerin aynı anda sergilendiği fuarda, 15 milyar dolara yakın ticaret hacminin gerçekleştiği tahmin ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İDDMİB BAKİEL Komitesi Başkanı Çetin Tecdelioğlu, bağlantı elemanları, kilitler, el aletleri ve mobilya aksesuarları sektörlerine yönelik olarak yerinde incelemelerde bulunduklarını ve gerek gelişen teknolojiler gerekse sektörün gelecek izlenimleri konusunda fikir sahibi olduklarını belirtti.

Tecdelioğlu, 2017'de BAKİEL olarak Çin’e 12,2 milyon dolar ve bu yılın ocak-ağustos döneminde ise 12 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiğini belirterek, ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşının sektör açısından avantaj yaratabileceğini vurguladı.