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Ticaret savaşları ABD-Çin yatırımlarını vurdu

FİNANS HABERLERİ  | 07.08.2019 11:46 | Son Güncelleme

ABD'li ve Çinli yatırımcıların karşılıklı olarak birbirlerinin ülkelerine yaptıkları yatırımlar, yükselen ticaret savaşları nedeniyle son beş yılın en düşük düzeyine geriledi.

İstanbul, 7 Ağustos (DHA) - ABD'li ve Çinli yatırımcıların karşılıklı olarak birbirlerinin ülkelerine yaptıkları yatırımlar, yükselen ticaret savaşları nedeniyle son beş yılın en düşük düzeyine geriledi.
Rhodium Group tarafından yayınlanan bir rapora göre, ABD ve Çin arasındaki doğrudan yatırımlar bu yılın ilk altı ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 azalarak 13 milyar dolara düştü.
Yatırımlarda meydana gelen gerilemede ticaret savaşlarının oluşturduğu belirsizlik ve küresel ekonomik yavaşlamanın yanı sıra Çin tarafından uygulanan sermaye kontrolleri de etkili oldu.
Yavaşlayan Çin ekonomisi nedeniyle Pekin yönetiminin, ülke dışına sermaye kaçışını engellemeye çalıştığını anlatan Rhodium Group, Başkan Trump’ın Çinli yatırımlara karşı daha sıkı denetleme getirmesinin de Çin’in ABD’deki yatırımlarını olumsuz etkilediğini kaydetti.
Sonuç olarak, Çinli firmaların ABD’deki birleşme ve satın alma faaliyetleri 2016’daki 46 milyar dolarlık zirvesinden 2017’de 29 milyar dolara, 2018’de 5 milyar dolara ve 2019 ilk 6 ayında sadece 3.5 milyar dolara düştü.
Çin’in ABD’deki doğrudan yatırımlarında en büyük gerileme emlak ve otelcilik sektöründe görüldü. Bu alanda Çinli firmaların yatırımları 2016’da 8.66 milyar dolardan yüzde 97 düşüşle bu yılın ilk yarısında 280 milyon dolara indi.
Bir çok Çinli şirket Trump’ın koyduğu yeni gümrük vergilerini bypass edebilmek için Amerika’ya doğrudan imalat yatırımı yapmayı planlıyordu ancak ticaret savaşlarının daha da sertleşmesi bu planların iptal olmasına neden oldu.
HNA, Anbang ve Wanda vb büyük Çinli gruplar 2018’de Amerika’da 13 milyar dolarlık varlık satışı gerçekleştirdi. 2018 yılında Çinli firmalar ABD yatırımlarından nette 8 milyar dolarlık çıkış yapmış oldu.

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