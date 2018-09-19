FİNANS

"Ticaret savaşları nedeniyle zarar gören ABD olacak"

FİNANS HABERLERİ  | 19.09.2018 13:24 | Son Güncelleme

Rusya Sayıştay Başkanı Aleksey Kudrin: - "ABD Başkanı Donald Trump'ın adımları Dünya Ticaret Örgütü sistemini sarsıyor ve yatırımcılarda belirsizlik ve güvensizlik yaratıyor. Uzun vadede zarar gören ABD ekonomisi olacak"

Rusya Sayıştay Başkanı Aleksey Kudrin, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı nedeniyle küresel ekonominin çok fazla etkilenmeyeceğini savunarak, "ABD Başkanı Donald Trump'ın adımları Dünya Ticaret Örgütü sistemini sarsıyor ve yatırımcılarda belirsizlik ve güvensizlik yaratıyor. Uzun vadede zarar gören ABD ekonomisi olacak." ifadelerini kullandı.

Rusya’nın eski maliye bakanlarından da olan Kudrin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşını değerlendirdi.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının etkisinin sınırlı olacağı öngörüsünde bulunan Kudrin, "İki ülke arasındaki ticaret savaşının küresel ekonomiye ve Çin ekonomisine etkisi, üçüncü tur tarife yükseltmelerine rağmen sınırlı olacak." yorumunda bulundu.

Trump'ın attığı adımlara yönelik eleştirilerde bulunan Kudrin, "Trump’ın adımları Dünya Ticaret Örgütü sistemini sarsıyor ve yatırımcılarda belirsizlik ve güvensizlik yaratıyor. Uzun vadede zarar gören ABD ekonomisi olacak." ifadelerini kullandı.

Çin’e yönelik "tarife savaşının" Rusya’ya yönelik yaptırımlara benzetildiğini belirten Kudrin, "Ancak Çin’e yönelik atılan adımlar Trump’ın, bazı kararnamelerini iptal etmesiyle kolaylıkla kaldırılabilir. Rusya’ya yönelik yaptırımlar ise Kongre tarafından uygulandı ve bunların iptal edilmesi son derece zor." değerlendirmesinde bulundu.

Beyaz Saray’dan dün yapılan açıklamada, Çin'den ithal edilen 200 milyar dolarlık ürüne daha 24 Eylül'den itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağı bildirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
abd Çin Kudrin rusya tarife yaptırım

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