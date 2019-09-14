"Ticaret savaşları yerli ve milli olmanın önemini gösteriyor"

Londra’da AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Erkan, Türkiye’nin daha hızlı bir şekilde fiber altyapısını geliştirmesi gerektiğini belirterek, “Türkiye’nin bugünkünün 15-20 katı fibere yatırım yapması lazım. Türkiye’de bunu yapabilecek üç operatör var. Bu üç operatör bunu ayrı ayrı yaparsa, toplam 15 milyar dolarla, her birinin beşer milyar dolar civarında bir yatırım yapması lazım. Halbuki biz bu yatırımı kolektif şekilde yapabilirsek 3-4 milyar dolara bu problemi çözebiliriz.” ifadelerini kullandı.

Telekomünikasyon şirketlerinin fiber altyapısının geliştirilmesi için bir araya getirmesinde ülke stratejisinin önemli olduğunu belirten Erkan, “Ülkenin bir stratejisi olması gerekiyor. Şirket stratejileri zaman zaman çelişebilir. Burada ülkelerin stratejisi önemli. Ülkelerin doğru yolu, devlet baba gibi, toparlayıcı bir şekilde doğru stratejiyi ortaya koyması lazım ki, rekabet daha adil olsun. Sonuçta kazanan Türkiye olacak.” değerlendirmesinde bulundu.

- “Veri çok değerli, işlenmiş veri çok daha önemli”

Son dönemde dünyada yaşanan küresel ticaret savaşlarının telekomünikasyon alanında yerli ve milli uygulamaların önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Erkan, “Dünyada öyle bir trend oluştu ki, ticaret savaşları da bunu etkiliyor aslında, artık herkes yerli ve milli uygulamalara doğru ilerliyor. Biz bundan beş yıl önce ‘Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı’ demiştik. Aslında veri çok değerli. Hele ki işlenmiş veri çok daha önemli.” ifadelerini kullandı.

Erkan, sözlerine şöyle devam etti: