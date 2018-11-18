FİNANS

'Ticaret savaşlarının bir bedeli olacak'

FİNANS HABERLERİ  | 18.11.2018 18:48 | Son Güncelleme

DÜNYANIN en büyük deniz nakliyeci şirketi Maersk, ABD Başkanı Donald Trump’ın başlattığı ticaret savaşlarının küresel bazda ekonomik bedelinin ağır olacağını iddia etti.

Gonca YAĞCI, (DHA)- DÜNYANIN en büyük deniz nakliyeci şirketi Maersk, ABD Başkanı Donald Trump’ın başlattığı ticaret savaşlarının küresel bazda ekonomik bedelinin ağır olacağını iddia etti.
Moller-Maersk’in CEO’su Soren Skou, ABD ve Çin arasında uygulanan ekstra gümrük vergileri yüzünden küresel ticaret talebinin son iki yılda en düşük seviyesine indiğini söyledi.
Financial Times gazetesine konuşan Skou, ABD ve Çin arasında artan gümrük tarifeleri nedeniyle iki ülke arasında gerçekleşen nakliye ticaretinin 2019 ve 2020’de yüzde 2 ile 5 arasında düşmesini beklediklerini söyledi. Skou şöyle konuştu:
"Çin’den ABD’ye ithalatın arttığını ancak ABD’nin Çin’e ihracatının düştüğünü görüyoruz. Elbette bunun gelecek yılın ilk çeyreğinde göreceğimiz bir bedeli olacak. Çin’in şubatta kutladığı yeni yıla kadar gerçek bir etki görmeyeceğiz."
1 Ocak 2019’dan itibaren ABD Çin’den ithal edilecek çelik ve alüminyuma yüzde 10 ile yüzde 25 arasında ek gümrük vergisi alacak.
ABD’nin önde gelen ithalatçı şirketlerin bu tarifelerin geçerli olmasından önce elindeki malları stokladıkları belirtiliyor. Bu da 2019 Ocak ve Mart ayları arasında nakliye ihtiyacının düşmesi anlamına geliyor.

İki hafta boyunca her gün yumurta yedi bakın ne oldu!İki hafta boyunca her gün yumurta yedi bakın ne oldu!
İzmit'te üretiliyor, 50 ülkeye ihraç ediliyorİzmit'te üretiliyor, 50 ülkeye ihraç ediliyor
Türkiye'nin yerli ve milli ilk 'Yemekmatik' kartı İzmir'de tanıtıldıTürkiye'nin yerli ve milli ilk 'Yemekmatik' kartı İzmir'de tanıtıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye'yi terk etti! Acun Ilıcalı telefonla aradı...

O Ses Türkiye'yi terk etti! Acun Ilıcalı telefonla aradı...

Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek Sincan'da kriz yarattı: Sincanlı olmayan belediye başkanı istemiyoruz!

Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek Sincan'da kriz yarattı: Sincanlı olmayan belediye başkanı istemiyoruz!

Domates ve biberden para kazanamayınca 'ejder meyvesi' işine girdi! 30 bin TL kazanç hedefliyor...

Domates ve biberden para kazanamayınca 'ejder meyvesi' işine girdi! 30 bin TL kazanç hedefliyor...

Benzin ve motorinde indirim!

Benzin ve motorinde indirim!

Gençlere müjde! Sosyal Çalışma Programı bu yaz başlıyor

Gençlere müjde! Sosyal Çalışma Programı bu yaz başlıyor

Yeni dönem başlıyor! Akaryakıt fiyatlarına endeksli sözleşme devri

Yeni dönem başlıyor! Akaryakıt fiyatlarına endeksli sözleşme devri

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Pekcan: Gümrük kapılarımızda modernleşme ve dijitalleşmeye gidiyoruz (2)

Bakan Pekcan: Gümrük kapılarımızda modernleşme ve dijitalleşmeye gidiyoruz (2)

İzmit'te üretiliyor, 50 ülkeye ihraç ediliyor

İzmit'te üretiliyor, 50 ülkeye ihraç ediliyor

Türkiye'nin yerli ve milli ilk 'Yemekmatik' kartı İzmir'de tanıtıldı

Türkiye'nin yerli ve milli ilk 'Yemekmatik' kartı İzmir'de tanıtıldı

Antalya'da üretilen yatın kilosu, otomobilden üç kat daha değerli

Antalya'da üretilen yatın kilosu, otomobilden üç kat daha değerli

Emekli girişimciler kaz çiftliği kurdu

Emekli girişimciler kaz çiftliği kurdu

Domates ve biberden para kazanamayınca 'ejder meyvesi' işine girdi

Domates ve biberden para kazanamayınca 'ejder meyvesi' işine girdi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.