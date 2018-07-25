"Ticaret savaşlarının Türkiye ekonomisine olumlu yansıması olabilir"

ABD ve Çin arasında ticaret savaşlarının etkisini artırarak devam ettirmesinin ise Türkiye ekonomisi üzerinde bu yıl etkisinin olmamasının beklendiği, fakat büyüme üzerinde 2019 yılında yüzde 0,1 puan, 2020'de de yüzde 0,2 puan olumlu etkisinin görülebileceği bildirildi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, “2 trilyon dolarlık küresel ticaret akışı üzerinde yeni tarifelerin uygulanması ile sonuçlanacak ticari gerilimin artması, küresel büyümeyi 2019 yılında yüzde 0,4 puan azaltabilir.” ifadesine yer verildi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, ABD ve Çin arasında etkisi giderek artan ticaret savaşlarının 2019 yılında küresel büyümenin yüzde 2,8’e gerilemesine neden olabileceği belirtildi.

LONDRA (AA) – Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD ve Çin arasında etkisi giderek artan ticaret savaşlarının gelecek yıl ve 2020 yılında Türkiye ekonomisine olumlu yansımasının olabileceğini bildirdi.

Açıklamada Oxford Economics Küresel Ekonomik Modellemesi’ne göre yapılan analizde ABD’nin Çin’de gelen otomotiv ithalatına yüzde 25 oranında gümrük tarifesi uygulaması halinde bunun diğer ekonomilere olan yansımasına yer verildi.

Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında bu senaryonun gerçekleşmesi halinde ABD ekonomisinin büyümesinin 2018 yılında yüzde 0,1 puan, 2019 yılında yüzde 0,8 puan, 2020 yılında yüzde 1 puan seviyesinden daha az büyüme kaydedebileceği bildirildi.

Çin ekonomisinin ise 2018 yılında yüzde 0,1 puan, 2019 ve 2020 yıllarında yüzde 0,3 puan daha düşük bir büyüme sergileyebileceği belirtildi.

Açıklamada Hindistan ekonomisinde 2019'da büyümenin temel senaryodaki öngörüye göre değişmeyeceği, 2020'de yüzde 0,2 puan artacağı tahminine yer verildi.

Endonezya'da büyümenin ise 2019'da yüzde 0,2 puan azalmasının, 2020'de ise yüzde 0,1 puan yükselmesinin beklendiği bildirildi.

Güney Kore'de ise büyümenin 2019 ve 2020'de yüzde 0,7 puan aşağıda gerçekleşmesi tahmin ediliyor.

