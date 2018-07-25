FİNANS

"Ticaret savaşlarının Türkiye ekonomisine olumlu yansıması olabilir"

FİNANS HABERLERİ  | 25.07.2018 18:31 | Son Güncelleme

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada ABD ve Çin arasında ticaret savaşlarının etkisini artırarak devam ettirmesinin Türkiye ekonomisi büyümesi üzerinde 2019 yılında yüzde 0,1 puan, 2020'de ise yüzde 0,2 puan olumlu etkisinin görülebileceği belirtildi

LONDRA (AA) – Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD ve Çin arasında etkisi giderek artan ticaret savaşlarının gelecek yıl ve 2020 yılında Türkiye ekonomisine olumlu yansımasının olabileceğini bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, ABD ve Çin arasında etkisi giderek artan ticaret savaşlarının 2019 yılında küresel büyümenin yüzde 2,8’e gerilemesine neden olabileceği belirtildi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, “2 trilyon dolarlık küresel ticaret akışı üzerinde yeni tarifelerin uygulanması ile sonuçlanacak ticari gerilimin artması, küresel büyümeyi 2019 yılında yüzde 0,4 puan azaltabilir.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada Fitch’in haziran ayında yayımladığı Küresel Ekonomik Görünüm raporunda küresel ekonomik büyümenin 2019 yılında yüzde 3,2 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği, fakat tahminin küresel ticaret savaşları nedeniyle yüzde 2,8 seviyesine gerileyebileceği belirtildi.

ABD ve Çin arasında ticaret savaşlarının etkisini artırarak devam ettirmesinin ise Türkiye ekonomisi üzerinde bu yıl etkisinin olmamasının beklendiği, fakat büyüme üzerinde 2019 yılında yüzde 0,1 puan, 2020'de de yüzde 0,2 puan olumlu etkisinin görülebileceği bildirildi.

Açıklamada Oxford Economics Küresel Ekonomik Modellemesi’ne göre yapılan analizde ABD’nin Çin’de gelen otomotiv ithalatına yüzde 25 oranında gümrük tarifesi uygulaması halinde bunun diğer ekonomilere olan yansımasına yer verildi.

Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında bu senaryonun gerçekleşmesi halinde ABD ekonomisinin büyümesinin 2018 yılında yüzde 0,1 puan, 2019 yılında yüzde 0,8 puan, 2020 yılında yüzde 1 puan seviyesinden daha az büyüme kaydedebileceği bildirildi.

Çin ekonomisinin ise 2018 yılında yüzde 0,1 puan, 2019 ve 2020 yıllarında yüzde 0,3 puan daha düşük bir büyüme sergileyebileceği belirtildi.

Açıklamada Hindistan ekonomisinde 2019'da büyümenin temel senaryodaki öngörüye göre değişmeyeceği, 2020'de yüzde 0,2 puan artacağı tahminine yer verildi.

Endonezya'da büyümenin ise 2019'da yüzde 0,2 puan azalmasının, 2020'de ise yüzde 0,1 puan yükselmesinin beklendiği bildirildi.

Güney Kore'de ise büyümenin 2019 ve 2020'de yüzde 0,7 puan aşağıda gerçekleşmesi tahmin ediliyor.

PARTNERHer gün peynir yada peynirli tost yerseniz...Her gün peynir yada peynirli tost yerseniz...
İSO / Bahçıvan: Bankalar sanayiciye bakış açısını değiştirmeliİSO / Bahçıvan: Bankalar sanayiciye bakış açısını değiştirmeli
Balıkesir Sanayi Odası markalaşma çalışmalarına başladıBalıkesir Sanayi Odası markalaşma çalışmalarına başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd Çin Londra ticaret savaşları

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atamalarla ilgili çarpıcı açıklama: Her an her şey olabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atamalarla ilgili çarpıcı açıklama: Her an her şey olabilir

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan olay Erdoğan iddiası: Zekeriya Öz'ün 17 Aralık'ta baskın yapıp oğlunu almasından korkuyordu

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan olay Erdoğan iddiası: Zekeriya Öz'ün 17 Aralık'ta baskın yapıp oğlunu almasından korkuyordu

Sağlık Bakanlığından 'Meksika biber hapı' uyarısı

Sağlık Bakanlığından 'Meksika biber hapı' uyarısı

Susamlı simit üretimi durma noktasına geldi

Susamlı simit üretimi durma noktasına geldi

Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren haber

Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren haber

Rahip Brunson kararına piyasaların tepkisi

Rahip Brunson kararına piyasaların tepkisi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İSO / Bahçıvan: Bankalar sanayiciye bakış açısını değiştirmeli

İSO / Bahçıvan: Bankalar sanayiciye bakış açısını değiştirmeli

Balıkesir Sanayi Odası markalaşma çalışmalarına başladı

Balıkesir Sanayi Odası markalaşma çalışmalarına başladı

Birleşik Krallık’ta sıcak hava dalgası

Birleşik Krallık’ta sıcak hava dalgası

9 bin Turkcell çalışanının kıyafeti Boyner'den

9 bin Turkcell çalışanının kıyafeti Boyner'den

Kordsa 100 milyon dolarlık yatırımla ABD'e iki şirket satın aldı

Kordsa 100 milyon dolarlık yatırımla ABD'e iki şirket satın aldı

Sağlık turizmi için güçlü işbirliği

Sağlık turizmi için güçlü işbirliği

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.