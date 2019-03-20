Ticaret Zinciri Finansman Sistemi'nin ilk imzacısı TEB Faktoring ve Balorman

İSTANBUL (AA) - KOBİ'lerin maliyetlerini düşürmek ve nakit akışlarını düzenlemek amacıyla Finansal Kurumlar Birliği (FKB) nezdinde faktoring sektörü tarafından geliştirilen Ticaret Zinciri Finansman Sistemi'nin dijital platformu üzerinden ilk işlem, TEB Faktoring ile Balorman AŞ arasında gerçekleşti. TEB Faktoring açıklamasına göre, tüm dünyada yaygın olarak kullanılan, Türkiye’de de FKB tarafından hayata geçirilen ve KOBİ’lere hızlı ve düşük maliyetli finansman imkanı sağlayan Ticaret Zinciri Finansman Sistemi’nin (TZFS) ilk işlemi, TEB Faktoring ve Balorman AŞ arasında imzalandı. TEB Faktoring, Balorman AŞ'nin tedarikçisi Kurtuluş Palet’in alacağı için TZFS'nin dijital platformu üzerinden finansman sağladı. - "Sektöre öncülük yapmayı önemsiyoruz" Açıklamada görüşlerine yer verilen Finansal Kurumlar Birliği Başkan Vekili ve TEB Faktoring Genel Müdürü Çağatay Baydar, TZFS sayesinde Kurtuluş Palet'in, Balorman AŞ'ye düzenlediği faturayı teminat göstererek alacağını vade gününü beklemeden TEB Faktoring üzerinden nakde çevirdiğini bildirdi.

Türkiye’de yeni bir sistem olması nedeniyle gerek finansal kuruluşlar gerekse alıcıların ürünü kullanmaya çekindiğini belirten Baydar, "Sektörde pek çok ilki gerçekleştiren ve 6 yıldır dünyanın en başarılı ihracat faktoringi şirketi seçilen TEB Faktoring olarak bu konuda sektöre öncülük yapmayı önemsiyoruz. Sektörün öncüsü olarak ticaret finansmanı konusuna ülkemize yeni çözümler getirmekten de ayrıca mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu. - "Küçük işletmelerin finansmana erişimi kolaylaşacak" Çağatay Baydar, sistemin özellikle büyük alıcılara tedarik sağlayan ancak alacağının vadesini beklerken finansman sıkıntısına düşen ve bu nedenle yüksek finansman maliyetlerine katlanan öz kaynakları yetersiz KOBİ’lerin işini kolaylaştıracağını kaydetti. Satıcı veya alıcıların sisteme faturaları girdiğini aktaran Baydar, şu değerlendirmelerde bulundu: "Satıcı, finansman ihtiyacı kadar faturayı sistemden seçerek finans kuruluşundan finansman talebinde bulunur. Finans kuruluşu da küçük satıcıya göre değil, büyük alıcıya göre finansmanı fiyatlar. Çünkü daha az risk gördüğü bir kredilendirme yapmaktadır. Böylelikle satıcılar finansmana daha ucuz ve hızlı ulaşır, alıcı da borçlarını tek bir merkezde toplama ve yönetme avantajı yakalar. Bu sistemde hedefimiz dijitalleşmenin önünü açarak ticari alacakların yönetimini ve finansman işlemlerini sadece bilgisayar veya cep telefonu üzerinden gerçekleştirebilmek ve tüm tarafların operasyonunu kolaylaştırmak. Böylece daha fazla KOBİ'nin finansmana erişme olanağı yakalamasını kolaylaştıracağız ve rekabet gücünü arttıracağız."