FİNANS

Ticari alacak ve tazminat davalarında 8 haftada çözüm

FİNANS HABERLERİ  | 19.12.2018 12:57 | Son Güncelleme

İTO Başkanı Şekib Avdagiç: -"İTOTAM olarak konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat taleplerini, yasa gereği en fazla 8 hafta içinde sonuçlandıracağız"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, ticari davalarda arabuluculuğun zorunlu hale gelmesiyle, yargının iş yükünün azalacağını belirtti.

Resim Gazete’de bugün yayımlanan yasaya göre, arabuluculuk ticari davalarda da zorunlu olacak.

Avdagiç, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada arabuluculuk kurumunun tüm dünyanın üzerinde uzlaştığı en önemli alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden biri olduğunu belirtti.

Ticari davalarda arabuluculuğun zorunlu hale gelmesiyle, yargının iş yükünün azalacağını aktaran Avdagiç, “İTOTAM olarak konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat taleplerini, yasa gereği en fazla 8 hafta içinde sonuçlandıracağız.” ifadelerini kullandı.

Avdagiç, "İşçi-işveren davalarındaki gibi ticari davalarda da arabuluculuğun davanın ön şartı olmasıyla birlikte toplum içi uzlaşmayı çok daha iyi gerçekleştirebiliriz. Arabuluculuk kurumu, alternatif çözüm yollarının etkinliği artıracaktır. Bunun yanı sıra uyuşmazlıklar, tarafların iradelerine uygun olarak sonuçlandırılacaktır. İTO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi olarak ticari uyuşmazlıklar bakımından zorunlu arabuluculuk hizmetini bu alanda yıllardır çalışan uzman bir kadro ile en etkin ve güvenilir bir şekilde vermeye hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

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