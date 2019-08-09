FİNANS

Ticari işletmelerin süt üretimi Haziran’da yüzde 1.6 düştü

FİNANS HABERLERİ  | 09.08.2019 11:41 | Son Güncelleme

Ticari işletmelerin süt üretimi Haziran’da yüzde 1.6 düştü

İstanbul, 9 Ağustos (DHA)

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