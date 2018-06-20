FİNANS

Ticari kredi kartı başvurusu da internete taşındı

FİNANS HABERLERİ  | 20.06.2018 18:44 | Son Güncelleme

Akbank’ın yeni hizmetiyle, Akbank müşterisi olsun ya da olmasın, ticari kredi kartı almak isteyen tüm şahıs firmaları, Akbank.com ya da Akbank Direkt’ten 7/24 şubeye gitmeden kart başvurusu yapabilecek.

Ticari kredi kartı başvurusu da internete taşındı

İstanbul, 20 Haziran (DHA) - Akbank’ın yeni hizmetiyle, Akbank müşterisi olsun ya da olmasın, ticari kredi kartı almak isteyen tüm şahıs firmaları, Akbank.com ya da Akbank Direkt’ten 7/24 şubeye gitmeden kart başvurusu yapabilecek.
Akbank Direkt Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tolga Ulutaş, “Akbank olarak KOBİ’lerin harcamalarını çek-senet kullanmadan kolayca taksitlendirebilmeleri ve harcamalarını kolayca takip edebilmeleri için tamamen dijital, çok daha hızlı ve kolay bir şekilde ticari kredi kartı sahibi olma imkanı sunuyoruz.” ifadesini kullandı. Akbank Direkt’ in sağladığı kolaylıkları vurgulayan Ulutaş, “Ayrıca Akbank Direkt ile KOBİ’ler kredi kartlarından geçen işlemleri çok daha yakından takip edebiliyor, erteleme ve taksitlendirme gibi işlemlerini diledikleri zaman diledikleri yerde gerçekleştirebiliyorlar” dedi.
Akbank KOBİ’lere sunduğu dijital ürünlerine bir yenisini ekledi. Artık, Akbank müşterisi olsun ya da olmasın, şahıs şirketleri “işlerine ara vermeden” 7/24 başvuru imkanı ile ticari kredi kartı sahibi olabilecek. Tek yapmaları gereken bilgisayar, tablet ya da akıllı telefonlarından, Akbank.com ya da Akbank Direkt’i açarak, ticari kredi kartı başvurusunda bulunmak. Başvurunun olumlu olması halinde anında onay ile kartları kayıtlı adreslerine en kısa sürede teslim edilecek.
Nakit ihtiyacından, şirket ödemelerine birçok ticari işlem yapan KOBİ’ler, Akbank’tan alacakları ticari kredi kartı sayesinde bireysel kartlarını kullanırken karşılaştıkları taksit kısıtlaması (akaryakıt, telekomünikasyon, gıda gibi sektörlerde) gibi durumlarla karşılaşmayacaklar. Bunun yanında kart limiti kadar nakit avans kullanımı imkanından faydalanırken, tercihlerine göre Axess Business ile chip-para, Wings Business ile mil biriktirebilecekler. (Fotoğraflı)

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