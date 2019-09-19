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"Ticari kredi kartlarının limitleri arttırılmalı"

FİNANS HABERLERİ  | 19.09.2019 11:13 | Son Güncelleme

ASO Başkanı Nurettin Özdebir: - "Ekonomide son aylarda yaşananlar nedeniyle reel sektör firmaları, birbirine kredi vermeyi durdurdu" - "Bu durumda yeni ödeme araçlarının geliştirilmesi önemli. Bu nedenle ticari kredi kartlarının limitlerinin arttırılması gerekiyor"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, ekonomide son aylarda reel sektör firmalarının birbirine kredi vermeyi durdurduğunu belirterek, "Bu durumda yeni ödeme araçlarının geliştirilmesi önemli. Bu nedenle ticari kredi kartlarının limitlerinin arttırılması gerekiyor." dedi.

Özdebir, ASO'nun Hamamönü'ndeki Hasan Altun Konağı'nda, gazetecilerle sohbet toplantısında bir araya geldi, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açıklanan, "2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi"nin ayrıntılı hazırlanmış değerli bir plan olduğunu dile getiren Özdebir, belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi için strateji kapsamında yapılacakların çok sıkı şekilde izlenmesi gerektiğini söyledi.

Özdebir, söz konusu stratejide katma değeri yüksek ürünlerle ilgili ciddi teşvikler bulunduğuna işaret ederek, bunların sanayicilerce değerlendirilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

- "Dibi gördük veya görmek üzereyiz"

Ekonomiye ilişkin öngörülerini de aktaran Özdebir, şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki yılın 2. çeyreğine kadar ekonomi ufak, marjinal iyileşmelerle sürer. Şu anda dibi gördük veya görmek üzereyiz. Çünkü, biraz elek sallansın. Her fırsatta kurtarılmaması gereken firmaları kurtardık. İyi yönetilen firmalar ayakta kalsın, ondan sonra kalanlar düzgün devam etsin diye düşünüldüğünü tahmin ediyorum. Dengelenmenin amacının bu olduğunu düşünüyorum. Bu krizin iyi tarafı şu. Sanayi olmadan ülkenin gelişmesinin mümkün olmadığını hep birlikte gördük. Bu ne demek? Daha çok çalışacağız, üreteceğiz, ihraç edeceğiz ve para kazanacağız."

Özdebir, son aylarda yaşanan ekonomik daralmanın kökenine inilmesi ve bu durumu hazırlayan şartların neler olduğuna bakılması gerektiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Ali Babacan zamanında, aşırı değerli Türk lirası bizim temel şikayetlerimizden birisiydi ve Türk sanayisi üretemez hale geldi. Hatta 1 dolar 1,20 lirayı gördü. Yaşayarak gördük. Ne oldu bu dönemde? Üretemeyenler ithalata, birikimi olan inşaata yöneldi. Yani aşırı değerli Türk lirası, sanayimize çok büyük zarar verdi. Bir sürü insan ya inşaatçı ya da ithalatçı oldu. Şimdi onun sonuçlarını yaşıyoruz."

- "Dolar 6 lirayı geçmez"

Özdebir, Türkiye'nin son aylarda cari fazla vermesine değinerek, bu durumun üretimsizlikten kaynaklandığını vurguladı.

Kur farklarından kaynaklı herkesin kendini korumaya aldığını ve bunun da dolarizasyonu arttırdığını dile getiren Özdebir, "Ekonomide son aylarda yaşananlar nedeniyle reel sektör firmaları, birbirine kredi vermeyi durdurdu. Bu durumda yeni ödeme araçlarının geliştirilmesi önemli. Bu nedenle ticari kredi kartlarının limitlerinin arttırılması gerekiyor." diye konuştu.

Döviz kuruna yönelik tahminlerini de paylaşan Özdebir, "Dolar şu anda olması gereken yerde. Yıl sonuna kadar 6 lirayı geçmez." dedi.

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