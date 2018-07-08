"Ticari savaşlarının kazananı olmaz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ABD'nin Çin'den ithal ettiği bazı ürünlere yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmesine ilişkin, ticaret savaşlarında kazanan taraf olmayacağını, bu engellerin küresel ticareti ve buna bağlı olarak küresel refahı olumsuz etkileyeceğini bildirdi.

Gülle, ABD yönetiminin, Çin'den ithal edilen 34 milyar dolar değerindeki 800'den fazla ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi koymasına ve tüm dünyaya yayılması olası olan ticaret savaşlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ticaret savaşlarında kazanan taraf olmayacağının tarihsel olarak ispatlandığını belirten Gülle, 2015 ve 2016'da 16 trilyon dolara kadar gerileyen dünya ticaretinin 2017'de tekrar toparlanarak 17,4 trilyon dolara ulaştığını anımsattı.

Gülle, dünya ticaretinin bu yıl daha da artmasının ve 19 trilyon dolara ulaşmasının öngörüldüğünü kaydederek, "Ancak küresel ticarette görünüm ne kadar olumlu olsa da şu an için dünyanın önündeki en önemli engel ABD'nin uyguladığı korumacı politikalar. Bu politikalar, diğer ülkelerin de cevap vermesi ile bir ticaret savaşına dönüşmüş durumda. Bugün dünyanın en önemli 3 ticari aktörü ABD, Çin ve AB ülkelerinin atacağı her adım, küresel ticareti ve buna bağlı olarak küresel refahı olumsuz etkileyecektir." ifadelerini kullandı.