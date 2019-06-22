FİNANS

Ticari yatların özel tekne sınıfına geçişi kolaylaşıyor

FİNANS HABERLERİ  | 22.06.2019 11:14 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: "Ticari yatların özel tekneye geçişini kolaylaştırmak için yeni bir düzenleme yapıyoruz" - "Düzenlemeyle ticari yatın ilk kayıt tarihinden itibaren 5 yıl sonra yapılacak özel tekne cins değişikliğinde uygunluk değerlendirmesi aranmayacak" - "Geçiş maliyetini düşürecek uygulama 1 Temmuz 2019'da yürürlüğe giriyor"

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, ticari yatların özel tekne sınıfına geçişini kolaylaştırmak için yeni bir düzenleme yaptıklarını belirterek, "Söz konusu düzenlemeyle ticari yatın ilk kayıt tarihinden itibaren 5 yıl sonra yapılacak özel tekne cins değişikliğinde uygunluk değerlendirmesi aranmayacak. Geçiş maliyetini düşürecek uygulama 1 Temmuz 2019'da yürürlüğe giriyor." dedi.

Bakan Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, denizcilik bilincini artırmak, vatandaşı denizle buluşturmak için Bakanlıkça "Hedef 1 Milyon Amatör Denizci" eğitim programını 2 Ekim 2018'de başlattıklarını anımsatarak, programı yoğun bir şekilde yürüttüklerini vurguladı.

Verilen ücretsiz eğitim ve sınavlarla proje başlangıcında 210 bin olan "Amatör Denizci" sayısının 600 bine ulaştığını ifade eden Turhan, "Büyük bir bölümü denizlerle kaplı olan dünyamızda deniz taşımacılığı, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemiz için de ayrı bir yere ve öneme sahiptir. Bu durum sektörün önemini ve stratejik değerini gözler önüne sermektedir. Biz de Bakanlık olarak sektörümüzü destekleyici düzenlemeler için çalışıyoruz." diye konuştu.

Turhan, 2017'de vergi, harç ve benzeri hususlarda yaptıkları kanuni düzenlemeyle yabancı bayraklı teknelerin Türk bayrağına geçişini teşvik ettiklerine dikkati çekti. Türk bayrağına geçen tekne sayısının gün geçtikçe arttığı bilgisini veren Turhan, 6 bin 371 teknenin Türk bayrağına geçtiğini kaydetti.

- "Teknelerin barınma sorununu çözeceğiz"

Balıkçı barınaklarında özel teknelere yer tahsisi yapılması için bir proje başlattıklarını anlatan Turhan, "Bu projeyle özel tekne sahipleri düşük fiyatlarla teknelerini barındırabilecek. Proje kapsamında, 2020'ye kadar özel tekneler için yaklaşık 20 bin bağlama yeri tahsis edilmesi planlanıyor. Ülkemizdeki özel teknelerin barınma sorununu bu şekilde çözeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Turhan, ticari yatların özel tekne sınıfına geçişini kolaylaştırmak için yeni bir düzenleme yaptıklarını işaret ederek, "Söz konusu düzenlemeyle ticari yatın ilk kayıt tarihinden itibaren 5 yıl sonra yapılacak özel tekne cins değişikliğinde uygunluk değerlendirmesi aranmayacak. Geçiş maliyetini düşürecek uygulama 1 Temmuz 2019'da yürürlüğe giriyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Turhan, denizcilikte sürdürülebilir gelişmeyi sağlamak için çalıştıklarını vurgulayarak, "Denizci ülke, denizci millet idealiyle yolumuza hızla devam edeceğiz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
amatör denizci Cahit Turhan özel tekne ulaştırma ve altyapı bakanı

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