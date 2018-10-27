FİNANS

Tiftik keçisi sayısı desteklerle arttı

FİNANS HABERLERİ  | 27.10.2018 11:13 | Son Güncelleme

Ankara'da verilen desteklerle 2000'de 83 bin 679 olan tiftik keçisi sayısı, bu yılın eylül ayı sonu itibarıyla 163 bin 566'ya ulaştı - Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz: - "Tarım ve Orman Bakanlığının Halk Elinde Islah Projesi ile hem tiftik keçisinin kalitesi arttı, hem de yetiştiricilerin daha fazla gelir elde etmesi sağlandı"

MUSTAFA ÇALKAYA - Tiftik keçisi sayısı, 2000 yılında 83 bin 679 iken, verilen destekler sayesinde eylül sonu itibarıyla 163 bin 566'ya çıktı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, soyu tükenme tehlikesi altında bulunan tiftik keçisinin, Halk Elinde Islah Projesi kapsamında destekleme programına alınması olumlu sonuç verdi. 2000'de 83 bin 679 olan tiftik keçisi sayısı, bu yılın eylül ayı sonu itibarıyla 163 bin 566'ya yükseldi.

Ankara Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, tiftik keçisinin ününün dünyaya yayıldığını belirterek, "Tiftik keçisinin kıl keçisiyle melezlenmesinden sonra bir bozulma oldu ve hayvan sayısında da bir düşme meydan geldi. Bu yüzden Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Halk Elinde Islah Projesi uygulamaya konuldu ve bu sayede hem tiftik keçisinin kalitesi arttı, hem de yetiştiricilerin daha fazla gelir etmesi sağlandı." ifadelerini kullandı.

Tiftik keçisi yetiştiriciliği için destek alan Seda Özbahar da 1987'den beri tiftik keçisi yetiştirdiğini ifade ederek, "Bu yıl anaç keçi desteği aldım. Bu destekle dişi keçilerim 200 arttı. Erkek keçilerin tiftikleri için de kilogram başına destek alıyoruz. Keçilerin hem tiftiğinden hem de etinden fayda sağlıyorum ayrıca kurbanlık olarak da satıyorum. Diğer üreticilere de tiftik keçisi yetiştiriciliğini tavsiye ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

13. yüzyılda Orta Asya'dan Orta Anadolu'ya göç eden Türkmenler tarafından getirilen Ankara keçisi için verilen desteklerle tiftik üretimi de arttı. Bu doğrultuda 2000'de 112 ton olan tiftik üretimi 2017'de 278 tona yükseldi.

Tiftik keçisi için verilen desteklerle yetiştiricilerin üretimi bırakması önlenirken gen ve ırk özellikleri kaybının önüne geçildi. İşletmelerde yürütülen ıslah programları ile gerek mevcuttaki sürülerde gerekse de sonraki jenerasyonlarda üstün verimli anaçların elde edilmesine başlandı.

PARTNERGüzellikleri ile efsaneleşmiş ünlülerin boylarına inanamayacaksınız!Güzellikleri ile efsaneleşmiş ünlülerin boylarına inanamayacaksınız!
İGÜ CIRIEC’in genel kurul toplantısına ev sahipliği yaptıİGÜ CIRIEC’in genel kurul toplantısına ev sahipliği yaptı
Fındık üreticisi açıklanan fiyattan memnunFındık üreticisi açıklanan fiyattan memnun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Keçisi Bülent Korkmaz Halk Elinde Islah Projeleri tiftik keçisi

En Çok Okunan Haberler

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 21 ilin valisi görevden alındı

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 21 ilin valisi görevden alındı

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

15 bin TL maaşla çalışacak Türk eleman arıyorlar

15 bin TL maaşla çalışacak Türk eleman arıyorlar

Pamukkale Turizm konkordato istedi!

Pamukkale Turizm konkordato istedi!

Köprü ve otoyollar para bastı

Köprü ve otoyollar para bastı

Takım elbisesini çıkardı, bu işe girdi!

Takım elbisesini çıkardı, bu işe girdi!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İGÜ CIRIEC’in genel kurul toplantısına ev sahipliği yaptı

İGÜ CIRIEC’in genel kurul toplantısına ev sahipliği yaptı

Fındık üreticisi açıklanan fiyattan memnun

Fındık üreticisi açıklanan fiyattan memnun

Marmarabirlik Başkanı Asa: Tüketiciyi düşünmezsek büyük hata yaparız

Marmarabirlik Başkanı Asa: Tüketiciyi düşünmezsek büyük hata yaparız

Cahit Çınar İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı oldu 

Cahit Çınar İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı oldu 

Ovacık'ın organik ürünleri Amerika ve İngiltere yolunda

Ovacık'ın organik ürünleri Amerika ve İngiltere yolunda

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fındık açıklaması üreticileri sevindirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fındık açıklaması üreticileri sevindirdi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.