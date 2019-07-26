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TİGEM 69. Geleneksel Hasat Bayramı

FİNANS HABERLERİ  | 26.07.2019 19:23 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Çiftçilerin mazot derdi yerli elektrikli traktör projesiyle tarihe karışacak" - "Mazot maliyetlerini, yüzde 90'dan fazla düşürecek, dünyada ve Türkiye'de ilk, yazılımı ve tasarımı yerli ve milli elektrikli traktörümüz görücüye çıktı"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçilerin mazot derdinin yerli elektrikli traktör projesiyle tarihe karışacağını belirterek, "Mazot maliyetlerini, yüzde 90'dan fazla düşürecek, dünyada ve Türkiye'de ilk, yazılımı ve tasarımı yerli ve milli elektrikli traktörümüz görücüye çıktı." dedi.

Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğünde düzenlenen TİGEM Geleneksel 69. Hasat Bayramı töreninde biçerdöverle hasat yaptı.

Hasadın ve bereketin coşkusunun paylaşıldığı, tarımda alın terinin, toprağa verilen emeğin, atılan tohumun, edilen duanın ve bir yıllık emeğin meyvelerinin toplandığı hasat bayramının tarımla geçinenler için oldukça önemli olduğunu belirten Pakdemirli, "Bu bayram, Türkiye'nin en büyük çiftçisi olan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün şahsında simgeleşmiştir." dedi.

Pakdemirli, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) önemine dikkati çekerek, yeni fiyat politikasıyla son 6 ayda yurt dışına, önceki yıllara göre 20 kat fazla tohum satışı gerçekleştirildiğini söyledi.

TİGEM'in çiftçiye daha iyi hizmet vermesi için çalışmalar yürüttüklerini dikkati çeken Pakdemirli, bu yıl geçen seneye göre karlılıkta 10 kattan fazla iyileşme sağladıklarını belirtti.

- Elektirikli traktör görücüye çıktı

Pakdemirli, çiftçilerin mazot derdinin yerli elektrikli traktör projesiyle tarihe karışacağını belirterek, şunları dile getirdi:

"Mazot maliyetlerini yüzde 90'dan fazla düşürecek, dünyada ve Türkiye'de ilk, yazılımı ve tasarımı yerli ve milli elektrikli traktörümüz görücüye çıktı. Etkin planlama ve verimlilik sağlayacak Akıllı Küpe Sistemi'miz, ata tohumu ve yerli sebze tohumu gibi diğer milli ve yerli üretim projeleri kapsamındaki ürünlerimiz de görücüye çıktı."

Türkiye'de tarımsal ürünler ihracatının, toplam ihracatın yüzde 10'una yükseldiğini vurgulayan Pakdemirli, "Geçen yılda dahil, son 15 yılda tarımsal verimliliğimiz, dünya ortalamasının çok üzerinde artmıştır. Tarım ve gıdada net ihracatçı konumumuzu önümüzdeki, 11. Kalkınma Planı döneminde, kuvvetlendirerek devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

- Tarımda ve ormanda 100 milyar dolarlık hasılat hedefi

Pakdemirli konuşmasında, tarım ve ormancılıkta, gelecek 25 yılı kuşatacak bir yol haritası için 15 yılın ardından geçen günlerde lansmanı yapılan ve bu kapsamda süreci devam eden 3. Tarım Şurası'na da dikkati çekerek, şöyle dedi:

"3 ay boyunca çiftçimize, üreticimize ve sektör paydaşlarımıza danışarak, onların rehberliğinde iş ve işleyişimize yön vereceğiz. Sürecin sonunda, 100 milyar dolar tarım orman hasılasıyla, ülkemizi dünyanın ilk 5 tarım ekonomisi arasına katmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Hayvancılık konusunda da önemli yatırımlar yaparak hayvan ihraç eden ülke konumuna gelmeyi hedeflediklerine işaret eden Pakdemirli, yeni mera uygulamasıyla çiftçi ve üreticilere kolaylık sağlanacağını ve konuyla ilgili yasal düzenlemelerin sonbaharda meclise sevk edileceğini sözlerine ekledi.

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