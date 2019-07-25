FİNANS

TİGEM 69. Hasat Bayramı yarın kutlanacak

FİNANS HABERLERİ  | 25.07.2019 14:24 | Son Güncelleme

Milli ve yerli projelerin tanıtımının da yapılacağı Hasat Bayramı etkinliklerinde, elektrikli traktör başta olmak üzere yerli tarım teknolojileri ilk defa sergilenecek

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 69. Hasat Bayramı yarın Polatlı'da gerçekleştirilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifi, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla kutlanacak Hasat Bayramı kapsamında, ülke için büyük önem taşıyan, Türkiye'de ilklere imza atılan milli ve yerli projelerin tanıtımı da yapılacak.

Çiftçilerin ve üreticilerin katılımıyla düzenlenecek etkinliklerde, bakanlığa bağlı ilgili ve ilişkili kuruluşların faaliyet konularına ilişkin sergi alanlarında elektrikli traktör başta olmak üzere yerli tarım teknolojileri ilk defa sergilenecek.

Buğday tarlasında hasat duasının ardından, biçerdöverle hasat başlatılacak, milli ve yerli elektrikli traktör görücüye çıkacak.
Program çerçevesinde, tarım ve hayvancılığa büyük hizmet verenlere "vefa plaketi" takdim edilecek.

Hasat Bayramı kapsamında yerli ve milli olan "elektronik küpe" de ilk kez sunulacak. Büyük ve küçükbaş için akıllı takip sistemi olan elektronik küpe ile artık anlık hayvan sayımının yanı sıra lokasyon bilgisi, kızgınlık takibi gibi önemli bilgiler elde edilebilecek. Sistem aynı zamanda salgın hastalıklarla etkin mücadeleyi de sağlayacak, yüzde 100 kayıtlılık esasını getirecek.

Ata tohumu ve yerli sebze tohumu gibi milli üretim projeleri kapsamındaki ürünlerin de görücüye çıkacağı etkinlikte, TİGEM çalışanları arasında bu yıl ilki düzenlenen "TİGEM'de Yaşam" temalı fotoğraf yarışmasında ödüle layık görülen fotoğrafların sahiplerine ödülleri verilecek.

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69. Hasat Bayramı Bekir Pakdemirli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tigem

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