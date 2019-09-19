FİNANS

TİGEM safkan Arap koşu tayı satacak

FİNANS HABERLERİ  | 19.09.2019 08:29 | Son Güncelleme

TİGEM safkan Arap koşu tayı satacak

ANKARA (AA) - Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (TİGEM), 16 baş safkan Arap koşu tayı satılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TİGEM'e bağlı Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından yetiştirilen tayların satışına ilişkin ihale, 8 Ekim saat 12.00'de İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

Geçici teminat tutarı tay başına 15 bin lira olarak belirlenirken, hayvanların satışı teker teker yapılacak.

İhale şartnamesi TİGEM'den temin edilebilecek.

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safkan Arap koşu tayı Sultansuyu Tarım İşletmesi Tay tigem

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